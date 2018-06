În școlile auxiliare va fi constituită și clasa a IX-a

Absolvenții școlilor auxiliare, promoția 2018, vor avea posibilitatea, la cererea părinților, să-și continue studiile în clasa a noua, care urmează să fie creată începînd cu 1 septembrie.

Un ordin în acest sens a fost emis de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Este o premieră, dar și o victorie a părinților care au luptat pentru acest lucru, o spun specialiștii Centrului de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități. Îngrijorarea care rămîne este legată de faptul că acest ordin se referă doar la anul de studii 2018-2019.



Într-o conferință de presă la IPN, Elena Stajila, director de program CAJPD, a comunicat că, potrivit Codului Educației, învățămîntul gimnazial include clasele a V-IX-a, iar orice diferențiere sau excludere pe criterii protejate de lege, inclusiv dizabilitate, este inadmisibil. Or, pînă acum, în școlile auxiliare sînt prevăzute doar opt clase. În septembrie 2017, a fost expediat un demers către Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurării Egalității. Ultimul a constatat că o asemenea situație reprezintă discriminare pe criteriul de dizabilitate. Ca urmare a acestei decizii și după un alt șir de demersuri, pe 27 iunie anul curent, ministerul a emis un ordin prin care s-a dispus crearea claselor a IX-a pentru anul de studii 2018-2019.



Directorul executiv al Centrului, Vitalie Meșter, a declarat că dreptul la educație este unul fundamental, consfințit prin Constituție. „Drepturile nu pot fi diferențiate de la o persoană la alta. Fiecare cetățean, fiecare copil, este egal în fața legii și aceasta presupune aceleași drepturi”, a mai spus Vitalie Meșter. Potrivit lui, Centrul va monitoriza punerea în aplicare a ordinului cu privire la instituirea clasei a noua în școlile auxiliare.



Lucia Guzo reprezintă colectivul de părinți din Școala auxiliară numărul 6 din capitală. Anul acesta copilul ei a absolvit clasa a opta, iar părinții nu au mers să ridice certificatele de absolvire în speranța că elevii vor putea frecventa și clasa a IX-a. „În familia noastră, eu cu soțul educăm doi copii și reiese că un copil are un set de drepturi, să zicem așa, iar alt copil – alt set de drepturi. Nu consider că este normal. Mulți părinți de la noi din școală mai au copii, chiar și cinci. Spuneți-mi dacă e normal ca într-o familie copiii să aibă drepturi diferite, într-o societate democratică?”, a întrebat femeia.





În contextul ordinului semnat, CAJPD și părinții solicită ministerului să informeze care este ordinea înscrieri copiilor în clasa a IX-a în școlile auxiliare.