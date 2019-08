În Moldova, prețul murelor în iulie a scăzut din cauza contrabandei Societate 4 august 2019, 14:30

Potrivit lui Dumitru Dodiche, un expert în domeniul marketingului de fructe de pădure, o scădere dramatică - cu 30-35 la sută în ultimele două săptămîni - a prețurilor cu ridicata pentru mure a fost cauzată de micșorarea cererii pentru aceasta din partea celor cinci-șase mari comercianți exportatori.

Datorită concurenței ridicate cu furnizorii de mure ieftine din Serbia pe piața rusă, aceștia au trecut parțial la livrările de zmeură moldovenească către Rusia.

Drept urmare, prețul cu ridicata al murelor la exportul în Moldova de la mijlocul lunii iulie pînă la sfîrșitul acestei luni a scăzut la 23-25 lei / kg (1,27-1,38 USD/kg). În luna iulie a anului trecut, datorită exporturilor destul de intense, prețul murelor a fost de 1,5-2 ori mai înalt.

Un anumit sprijin pentru producătorii autohtoni de mure este asigurat de cererea mai mult sau mai puțin stabilă pe piața internă a țării, unde prețul de vînzare cu amănuntul pentru aceste fructe la sfîrșitul lunii iulie-începutul lunii august nu a scăzut sub 35-40 lei kg (1,94-2,22 USD/kg). Cu toate acestea, piața moldovenească de fructe de pădure este prea restrînsă și, în plus, în această vară ea este periodic „perturbată” de livrările de contrabandă din Ucraina.

În sfîrșit, în acest an mulți experți prezic o creștere a producției de mure. În special, recolta brută estimată de mure va depăși 600 de tone (statisticile oficiale ale producției sale în 2018 sînt de aproximativ 450 de tone). Plantațiile de mure din Moldova, conform estimărilor experților, variază între 250-300 de hectare.