În Moldova a fost sărbătorită Ziua Nistrului (VIDEO)

În fiecare an, în ultima duminică a lunii mai este sărbătorită Ziua Nistrului.

Evenimentul din acest an, cu genericul „Nistru pentru toți!”, s-a desfășurat la Vadul lui Vodă și a reunit ecologiști, activiști civici, precum și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii.Autoritățile și-au propus astfel să sporească conștientizarea importanței fluviului Nistru pentru țara noastră și să promovez bune practici de gestionare a resurselor de apă.Circa 80 la sută din populația R.Moldova, și aproape în totalitate populația municipiului Chișinău , se aprovizionează cu apă din rîul Nistru.„Prin această sărbătoare aducem în vizor importanța acestui rîu, care este cel mai mare obiectiv acvatic de pe teritoriul țării și care are un rol incontestabil din punct de vedere social, economic, istorico-cultural. În domeniul economic, Nistrul are un rol vital pentru asigurarea cu apă a necesităților agricole, industriale, contribuie la dezvoltare durabilă a R.Moldova, a menționat ministrul Agriculturii, Nicolae Ciubuc, prezent la eveniment.Președintele Fundației pentru Dezvoltare Ecologică „Ecodava” a vorbit despre necesitatea sporirii măsurilor de protecție a rîului și de diminuarea a poluării.„Este important pentru noi ca această apă să fie curată, să fie luată măsuri de precauție pentru nu fi poluată în continuare. Pe viitor ne propunem să sărbătorim și alte evenimente legate de mediu. Avem anul acesta un proiect legat de rîul Bîc, care la fel are o importanță deosebită pentru Chișinău. Situația rîului Bîc este foarte rea, acest rău merită să devină un rîu de capitală europeană”, a spus Igor Sîrbu.Ziua Nistrului a fost instituită ca sărbătoare oficială în anul 2008 de către Parlament. Evenimentul este marcat anual în ultima duminică a lunii mai cu scopul de a spori implicarea societății în problemele legate de gestionarea fluviului şi promovarea informării cetățenilor referitor la protecția resurselor de apă.