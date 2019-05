În Liceul lui Mihai Grecu a fost lansat cu succes proiectul "Copiii – hulubașii Păcii" (VIDEO)

În liceul din capitală Mihai Grecu, pentru promovarea artelor frumoase și a copiilor talentați, a fost lansat cu succes proiectul "Copiii - hulubașii Păcii", planificat să devină tradițional și organizat anual în luna mai, ca parte a "Zilei Familiei".

Despre aceasta a declarat pentru Noi.md directorului Liceului ”Mihai Grecu”, Svetlana Glotova. Ea a menționat că fiecare copil încă din copilărie învață să creeze, să deseneze, să lipsească ceva, să taie, să construiască, să danseze, să cînte, descoperindu-și astfel talentul."Și produsul activității sale – aceasta și este arta. Probabil, prin acest produs al activității, în arta sa un om, un copil își exprimă gîndurile, experiențele, sentimentele, emoțiile și, în acest context, am organizat un eveniment - "Copiii - hulubașii Păcii", dedicat mai mult artelor vizuale, astfel încît anume acestea pot învăța un copil să vadă frumusețea și să o protejeze", a spus Svetlana Glotova.Ea a spus că, în cadrul evenimentului, liceul Mihai Grecu a invitat și alte licee cu profil artistic - M. Berezovschi, N. Iorga, Neciui-Levițchi și altele - au la liceu numit după. Elevii lor au participat activ la proiectul "Copiii - hulubașii Păcii".După excursia prin liceul Mihai Grecu și familiarizarea cu lucrările elevilor săi, copiii au putut să picteze pe asfalt, să lucreze în ateliere de lucru, unde îi asteptau pictura, origami, amestecarea culorilor. "În acest mod, copiii au folosit toate tehnicile de pictură. Ei au primit felicitări și daruri de la sponsori, au fost serviți cu înghețată, a fost organizat un concert și acordate diplome", a declarat directorul liceului Mihai Grecu.Ea și-a exprimat încrederea că proiectul "Copiii - hulubașii Păcii" va deveni tradițional și va fi sărbătorit anual în luna mai în cadrul Zilei Familiei.Proiectul a fost inițiat de profesorul de arte plastice și de muncă din cadrul liceului Mihai Grecu, Mariana Ceraneva. "Am decis să organizăm o astfel de sărbătoare, deoarece pe 15 mai a avut loc Ziua Familiei, iar pe 18 mai - Ziua Muzeelor. Am unit aceste două sărbători și întreaga echipă creatoare a liceului familial Mihai Grecu, condus de mama noastră școlară Glotova Svetlana Nikolaevna, a decis să invite toate familiile din toate centrele. Deoarece școala este ca o a doua familie. I-am invitat în ospeție pentru a ne împărtăși creativitatea, cunoștințele, abilitățile. În jurul dvs. puteți vedea expoziții de lucrări prezentate de clasa a 10-a, echipa de creație. Avem o mulțime de colective, clase coregrafice, de artă și de educație generală, iar lucrările elevilor au fost plasate la expoziția creativă de stradă. Copiii au pictat pe asfalt. La finalul evenimentului, ei au urmărit un concert interesant", a declarat Mariana Ceraneva."Proiectul cultural "Copiii - hulubașii Păcii" a fost organizat și desfășurat la cel mai înalt nivel de către liceul Mihai Grecu. Administrația sa a invitat la eveniment toate liceele de profil artistic și alte instituții pentru a participa la diverse ateliere legate de desen, origami. Copiii au putut să-și demonstreze talentele și creativitatea artistică", a declarat Liudmila Moisei, șefa catedrei de desen al a Univeristății Pedagogice Ion Creangă.Ea a mulțumit administrației liceului Mihai Grecu pentru frumoasa sărbătoare organizată în cadrul Zilei Familiei, menționînd că copiii sînt adevărații hulubași ai Păcii care vor salva omenirea, iar proiectul " Copiii - hulubașii Păcii" va contribui la promovarea talentelor copiilor și la extinderea interesului lor pentru frumos, artă, desen.