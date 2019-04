În capitală are loc Forumul Republica Moldova-SUA Societate 11 aprilie 2019, 10:20

În perioada 11-12 aprilie, la Chişinău, are loc Forumul Republica Moldova – Statele Unite ale Americii.

În cadrul forumului, importante companii din SUA vor stabili potenţiale parteneriate cu companii din Moldova pe domenii precum: infrastructură, agro-business, energetică, TIC, etc.

În prima zi a evenimentului, reprezentanţii Guvernului urmează să facă prezentări de ţară şi sectoriale pe importante domenii strategice: infrastructură, mediu de afaceri, facilităţi pe domeniul IT, potenţialul investiţional în turism.

A doua zi va urma sesiunea de B2B, în cadrul căreia, companiile autohtone vor putea stabili contacte directe cu partenerii din SUA.

Forumul Republica Moldova – Statele Unite ale Americii este organizat de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Serviciul Comercial al Ambasadelor SUA din Moldova, România şi Ucraina, Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Moldova, Camera de Comerţ şi Industrie a RM, Agenţia de Atragere a Investiţiilor şi Camera de Comerţ Americană din Moldova.