În acest an se așteaptă o recoltă bogată de miere

Potrivit, preşedintelui Asociaţiei Apicultorilor din Moldova, peste 80 de procente din mierea produsă în ţara noastră este exportată pe piaţa Uniunii Europene.

În acest an, specialiştii speră să obţină o recoltă globală de miere de pînă la şase mii de tone.Singura miere din ţara noastră care se vinde angro deja a ajuns aproape toată în borcane şi butoaie. Vorbim despre mierea de floarea-soarelui, culesul căreia se încheie în aceste zile. Potrivit apicultorilor, în unele regiuni, roada a fost mai bogată şi mai dulce ca anul trecut. Preţul de export însă rămîne acelaşi – pînă la 40 de lei kilogramul.Andrei Becciev din satul Bardar , raionul Ialoveni are aproape 200 de stupi de albini, pe care îi duce tocmai la sudul Moldovei pentru ca insectele să poată culege nectarul de pe floarea-soarelui.Bărbatul spune că mierea în acest are o culoare frumoasă şi este cu mult mai dulce.„Da e o culoare foarte frumoasă şi foare gustoasă. Sperăm să găsim un preţ bun la vinderea mierii, de fapt, mierea de floarea-soarelui este unica miere care se vinde angro”, a spus apicultorul, Andrei Becciev.Bărbatul extrage mierea cu ajutorul unor utilaje performante, iar în mai puţin de 10 minute, poate scurge pînă la 50 de kilograme de miere. De obicei, bărbatul este ajutat de tatăl său, care este, la fel, apicultor.„Desigur, desigur cum să nu îţi placă. Îl ajut la descăpăcit, adesea se întîmplă de la stup scoate rama, o scutură, o pun într-un stup astupat”, a menţionat apicultorul, Nichifor Becciev.