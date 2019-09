Imigranții ilegali moldoveni, la evidență în Rusia

Sankt Petersburg intenționează să introducă noi reguli de control pentru muncitorii imigranți, care sînt extrem de importante pentru cetățenii moldoveni care se află în capitala de nord a Rusiei sau intenționează să meargă în orașul de pe Neva, întrucît acolo cerințele controlului migrației vor fi înăsprite și va fi introdusă o Carte electronică a imigrantului, transmite Noi.md.

Potrivit Rossiyskaya Gazeta, la Sankt Petersburg este dezvoltat un sistem fundamental nou de înregistrare a muncitorilor străini, iar deja din septembrie, vor fi supuși controlului migrației nu numai toți muncitorii imigranți care sosesc în St. Petersburg de peste hotare, ci și toți cei care părăsesc orașul. În plus, pentru muncitorii străini este elaborată Cartea electronică a imigrantului.După cum a menționat șeful departamentului de dezvoltare al Centrului de pașapoarte și vize al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Maxim Șchepelev, majoritatea emigranților ajung în orașele mari prin mijloace legale. Iar cînd se încheie perioada de ședere fără viză, ei devin ilegali. Cei care au încălcat legea, cetățenii străini care se află ilegal pe teritoriul Rusia, sînt identificați, de obicei, în timpul raidurilor. Dacă imigrantul străin a depășit termenul de ședere în Rusia sau a fost tras la răspundere administrativă de două ori, atunci intrarea în țară îi va fi interzisă pe o perioadă de trei ani. Și deși sistemul, în principiu, este eficient, toată puterea controlului migrației este îndreptată către cei care au fost identificați, reținuți în timpul raidurilor sau a verificării aleatorii a documentelor pe stradă. Dar nu toată lumea este descoperită. Mulți dintre ei reușesc să evite întîlnirea cu oamenii legii mai mulți ani.Experții presupun că pînă la un sfert din totalul muncitorilor emigranți s-ar putea afla pe teritoriul Rusiei ilegal. În general, în țară ar putea fi vorba despre 2,3 milioane de oameni. Marea majoritate a imigranților ilegali activează în economia tenebră. Angajatorii care respectă legea folosesc foarte rar forța de muncă ilegală în domenii legale de activitate.Noul sistem de control, care este introdus la Sankt Petersburg, este conceput pentru a-i găsi pe cei care trăiesc în umbră. Această inovație are două obiective: reducerea numărului de infracțiuni din partea imigranților și protejarea în sine a cetățenilor străini, deoarece practica arată că atunci cînd expiră timpul de ședere în țară și ei „se lasă la fund”, aceștia încep să fie înșelați cu salariile, să li se ceară bani, iar uneori chiar să fie jefuiți. Acești oameni nu se pot adresa poliției sau procuraturii. După prima verificare a documentelor, aceștia vor fi deportați, iar intrarea în țară le va fi interzisă. Pe lîngă aceasta, imigranții ilegali mai hrănesc și o întreagă armată de intermediari care le permit să creeze aspectul unei șederi legitime în oraș.Vîrful aisbergului reprezintă certificatele false de înregistrare temporară la locul de trai, acestea se vînd lîngă fiecare stație de metrou. De asemenea, se vînd și cărți sanitare, permise de muncă și cărți de migrare. Periodic, astfel de firme sînt descoperite, sînt intentate dosare penale pe numele proprietarilor și angajaților, dar certificatele false continuă să fie solicitate.Pentru a face întregul sistem neprofitabil în primul rînd pentru înșiși muncitorii străini, guvernul de la Sankt Petersburg a început dezvoltarea unei cărți electronice a imigrantului. Pe cipul cărții vor fi stocate datele din pașaport, numărul brevetului, permisul de lucru. Acum, imigrantul ar trebui să poarte toate aceste documente cu el în fiecare zi, deoarece lipsa oricăruia dintre ele este un motiv de reținere și stabilire a identității.Dar sînt și persoane care folosesc documente false. Dacă pînă acum, la cerere ofițerului de poliție, unii încercau să prezinte, de exemplu, o carte de migrație falsă, atunci cînd va fi introdus cartea electronică a imigrantului, falsificarea va deveni imposibilă. În plus, muncitorul străin va trebui să poarte mai puține documente cu el.Experții intervievați de Rossiyskaya Gazeta sînt înclinați să creadă că sistemul creat la Sankt Petersburg va fi capabil să scoată din umbră un număr semnificativ de imigranți și, dacă nu să distrugă, atunci cel puțin să submineze instituția de intermediari, care parazitează imigranții ilegali. Adevărul e că, pentru ca sistemul să funcționeze eficient, este important ca astfel de evenimente să aibă loc și în alte regiuni, deoarece, dacă la Sankt Petersburg, cerințele controlului migrației vor fi înăsprite, iar în Regiunea Leningrad acestea vor rămîne aceleași, atunci s-ar putea pierde întregul sens al inovației.