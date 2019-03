Igor Dodon a sădit copaci alături de prima doamnă și mezinul familie (VIDEO, FOTO)

Astăzi, la Șerpeni a fost dat start unui șir de acțiuni sub patronajul Președintelui Republicii Moldova, consacrate aniversării a 75-a a eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945, scrie Noi.md.

La eveniment, alături de președintele Igor Dodon , a participat nu doar prima doamnă și mezinul familiei prezidențiale, dar și ambasadorul Federației Ruse la Chișinău , Oleg Vasnețov, consilierii prezidențiali, conducerea Uniunii ofițerilor, activiștii civici și membrii “Gărzii Tinere”, dar și voluntari al organizațiilor de tineret ”Ecodava„ și ” Voievod ”.Participanții au plantat copaci la Complexul memorial „Capul de pod Șerpeni”.”Planificăm să organizăm evenimente în toate orașele care marchează data eliberării în anul curent. De exemplu, luni, 18 martie, vom marca 75 de ani de la eliberarea orașului Soroca . Pe data de 13 aprilie - 75 de ani de la luarea sub control a capului de pod Șerpeni. Pe data de 9 Mai va avea loc Marșul Victoriei, iar pe 24 august, în ziua istorică a Operațiunii Iași-Chișinău, încă un marș în capitală.Planul de acțiuni include renovarea monumentelor militare, reînhumarea osemintelor ostașilor căzuți pe cîmpul de luptă, organizarea unor evenimente menite să contribuie la educarea patriotică a tinerilor, elaborarea publicațiilor științifice și jurnalistice, realizarea unui documentar dedicat eliberării Moldovei. De asemenea, la inițiativa mea, toți veteranii Marelui Război pentru Apărarea Patriei vor fi vizitați la domiciliu.Astăzi am adus mulțumiri tuturor celor care depun eforturi în vederea păstrării memoriei eroilor, exprimîndu-mi încrederea că celebrarea la nivel național a celei de-a 75-a aniversări a eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă va juca un rol important în consolidarea statalității noastre și în educația patriotică a tineretului nostru” a spus președintele țării.La rîndul său, Nicoale Păscaru, președintele Mișcării de tineret ” Voievod ” a declarat că astfel de evenimente sînt foarte importante.”Astăzi am hotărît să sădim acești copaci anume într-un loc istoric și anume la Șerpeni, pentru că întradevăr este un loc istoric unde au căzut mulți ostași în timpul celui de-al doilea război mondial. Organizația ”Ecodava”, federația ” Voievod ” întotdeauna au fost deschis pentru evenimente ecologice.~, a spus Nicoale Pascaru.Invitațiativa de a planta copaci la Șerpeni a fost sprijinită și de membrii organizației ”Ecodava”.”Avem de sădit aproximativ 70 de copaci. Am venit cu echipa noastră de la Ecodava și de la federația Voievod ”, a spus președintele Fundație pentru dezvoltare ecologică ”Ecodava”, Igor Sîrbu.Inițiativa președintelui a fost salutată și de voluntarii care spun că doar într-un mediu sănătos poate fi dezvoltată o societate sănătoasă.La final, toți voluntarii au fost serviți cu un meniu ostășesc cald.