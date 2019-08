Igor Dodon a participat la inaugurarea monumentului eroilor eliberatori din satul Dumitreni

Președintele Igor Dodon a participat în cadrul vizitei în raionul Florești la ceremonia de inaugurare a Monumentului eroilor căzuți în timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei, în satul Dumitreni, relatează Noi.md.

Șeful statului a salutat toți participanții la eveniment și i-a felicitat cu prilejul inaugurării monumentului care are loc chiar în ziua cînd este marcat și hramul localității.De asemenea, Igor Dodon i-a felicitat cu cea de-a 75-a aniversare a eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă.În acest context, Președintele țării a exprimat profund respect doamnei Eudochia Sochirca, văduvă de război, care a născut 10 copii, are 23 de nepoți și 17 strănepoți.Igor Dodon i-a îndemnat pe toți să păstreze memoria despre eroii căzuți pe cîmpul de luptă și să nu permită repetarea evenimentelor groaznice ce au avut loc în timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei.