Grosu: Autoritățile au mai multe argumente de a solicita extrădarea lui Ilan Șor

După decizia Curții de Apel Chișinău, prin care Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare, este timpul ca acestuia să-i fie ridicat mandatul de deputat. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unui eveniment public. Șeful Legislativului a precizat că, în prezent, autoritățile au mai multe argumente, pentru a solicita extrădarea fugarului Ilan Șor din Israel și vor continua dialogul în acest sens. „Mișcarea care trebuie să se producă este ca Procuratura Generală să facă un demers către Parlament în care oficial să informeze instituția parlamentară despre decizia instanței. Acestui pușcăriabil cu acte în regulă este timpul să-i fie ridicat mandatul de deputat. Noi am actualizat imediat informația, am comunicat autorităților israeliene despre ultima decizie a Curții de Apel. Vom continua dialogul deja cu argumente mult mai plauzibile. Pînă acum ni se spunea că nu este o decizie, deja avem o decizie și este un motiv în plus să fim mai insistenți”, a declarat Igor Grosu. Amintim că, recent, printr-o hotărîre a Curții de Apel Chișinău, deputatul fugar Ilan Șor a fost condamnat definitiv în dosarul „fraudei bancare” la 15 ani de închisoare. Prin aceeași hotărîre, Curtea de Apel Chișinău l-a privat de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe termen de cinci ani și a dispus încasarea de la politician a sumei de 5,2 miliarde de lei. Ilan Șor spune că această decizie este ilegală, iar avocații săi au declarat că sentința va fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție.