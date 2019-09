Groapa de gunoi de la Ialoveni: Autoritățile nu au o soluție pentru a rezolva problema

Autoritățile locale de la Ialoveni recunosc că nu au, deocamdată, o soluție clară pentru a rezolva problema gropii de gunoi din localitate.

După ce săptămîna trecută zeci de locuitori au dat buzna la primărie pentru a-și face dreptate, primarul Sergiu Armașu a organizat astăzi o consultare publică la care a invitat la discuții toate părțile implicate. Alesul este de părere că închiderea depozitului de deșeuri nu este o idee bună, întrucît o asemenea abordare ar duce nemijlocit la o catastrofă ecologică.„Cineva a spus să închidem groapa de gunoi. Haideți să o închidem, dar va începe revolta din mai multe părți. Dacă nu vom putea să adunăm gunoiul, timp de o săptămînă va fi chiar o catastrofă ecologică”, a declarat Sergiu Armașu.Primarul de Ialoveni a precizat că problema gropii de gunoi a fost mereu pe ordinea de zi a autorităților. Totuși, spune Armașu, Consiliul Orășenesc nu a susținut niciodată proiectul de dezvoltare al acestui segment:„Noi nu numai odată am abordat această problemă. Am fost acuzați de toată mass-media de această situație catastrofală pe care o recunoaștem, dar nu putem spune că nu am făcut nimic la acest capitol. Noi în permanență am fost cei care am abordat această problemă ca pe una de bază”.Totodată, Armașu a precizat că de-a lungul anilor ar fi fost expediate mai multe demersuri către autoritățile publice centrale pentru a interveni și a soluționa problema. Chiar și așa, proiectul managementului deșeurilor solide nu ar fi fost susținut de consilierii locali.Primarul le-a sugerat tuturor părților implicate în această problemă să găsească pîrghii de dialog și să încerce să identifice un numitor comun. Nici unii locuitori nu sînt de părere că închiderea depozitului este o idee bună.În prezent la groapa de gunoi din orașul Ialoveni sînt depozitate deșeuri aduse din mai multe localități din raza raionului.