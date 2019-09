Greceanîi, alături de copii, părinți și profesori la careul ”Primul sunet”

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi a fost alături de copiii, părinții și profesorii de la Liceul Teoretic ”Liviu Deleanu” din Chișinău, împărtășind emoțiile lor la careul festiv de început de an școlar.

”Primul sunet este o sărbătoare plină de emoții, care nu se uită toată viața. Pentru copiii din clasa I este primul sunet din viața lor, iar pentru cei din clasa a XII-a – este ultimul careu de început de an școlar”, a menționat Președintele Parlamentului.În mesajul de felicitare adresat, Zinaida Greceanîi a urat elevilor un an nou cu multe împliniri, iar părinților și pedagogilor – răbdare pentru a crește oameni educați și deștepți.”Calde felicitări tuturor cu ocazia Zilei cunoștințelor! Profesorii să se mîndrească că au crescut oameni adevărați, iar picii de clasa I să dea dovadă de răbdare pe drumul spre carte”, a precizat Președintele Parlamentului.Cu ocazia începutului unui nou an școlar, Zinaida Greceanîi a donat un set de carte pentru biblioteca liceului, îndemnîndu-i pe copii să acorde o atenție deosebită lecturii. Ulterior, Președintele Parlamentului a discutat cu părinții și cadrele didactice venite la careul ”Primul sunet”.