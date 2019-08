Gospodinele au învăţat să gătească deserturi sănătoase, la un tîrg eco din Capitală

Ciocolată cu sirop de arțar, biluțe proteice din seminţe de chia şi cocktailuri din fructe şi pătrunjel.

Mai nou, acestea sînt deliciile persoanelor care suferă de diabet, dar şi a celor care au decis să excludă zahărul din alimentaţia lor zilnică.

Ieri, la un tîrg eco din Capitală, a avut loc un adevărat teatru gastronomic, unde gospodinele au învăţat să prepare deserturi nu doar gustoase, dar şi sănătoase. Dorina Turculeț-Chihai a învăţat să prepare ciocolată artizanală, fără zahăr, din necesitate. Asta după ce a aflat că suferă de o boală autoimună, iar unul dintre fii săi are o reacţie alergică severă la toate dulciurile din comerţ. În scurt timp, hobby-ul său a devenit o afacere profitabilă. Iar astăzi, Dorina le-a împărtăşit secretul desertului sănătos şi altor gospodine.



De cînd a renunţat la zahăr, starea ei de sănătate s-a îmbunătăţit considerabil. Ciocolata artizanală i-a înlocuit medicamentele, iar biluțele proteinice au devenit o sursă de energie pentru întreaga familie.



"Eram dependentă de medicamente şi analgezice, am deja şase luni de cînd nu folosesc analgezice şi eu pot să merg, pot să mă mişc fără durere. În secolul în care trăim noi, avînd atîtea boli, gen diabet, afecţiuni de inimă, probabil ar trebui să renunţăm la el. Să-l înlocuim cu stevie, să-l înlocuim cu miere", a spus cofetarul, Dorina Chihai.



Biluțele proteice care le-a gătit astăzi Dorina sînt un amestec de ceai matcha, seminţe de chia, ulei de cocos, nuci şi alte ingrediente naturale. Fără coacere şi fără prăjire, biluțele sînt bune de mîncat după ce li se predă forma. Gospodinele au fost numai ochi şi urechi la reţetă şi o bună parte au decis şi ele să renunţe la zahăr.



"Eu deja am renunţat la zahăr, pentru că calitatea zahărului de astăzi nu mai este acela care a fost cu mulţi ani în urmă şi într-adevăr el devine foarte dăunător pentru sănătatea noastră. Ar fi foarte bine să reducem consumul de zahăr în alimentaţia noastră."



Totuşi deserturile fără zahăr nu sînt deloc ieftine, o ciocolată artizanală, fără zahăr costă cel puţin 170 de lei.