Gofman face noi dezvăluiri în cazul unei firme afiliate lui Platon

Fostul şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman scrie într-un mesaj pe facebook că moldovenii nu trebuie să achite 46,5 milioane de dolari după ce s-a anunțat că țara noastră a pierdut procesul de judecată cu compania „Energoalians”, afiliată condamnatului Veaceslav Platon.

Gofman spune că Moldova a pierdut intenționat procesul, iar o parte din bani ar urma să ajungă la coaliția PSRM-ACUM. Pentru asta Platon ar urma să fie răsplătit cu extrădarea în Ucraina.“Aşa datorie de 50 de milioane de dolari SUA nu există. Am zis eu- Mihail Gofman. Au încălţat o ţară întreagă în caloşi, însă este o categorie de persoane care a refuzat. Noi sîntem, însa nu mulţi. Credeți că din cele 50 de milioane USD nu se duc și o parte “în investiția” ca Guvernul PSRM-PAS-PPDA să piardă special dosarul? Nu cred în coincidențe şi veţi vedea de ce! Se pare că următorul PAS este “o nouă tranșă” platonică spre noii lideri de la guvernare, pentru ca Platon să se bucure de extrădarea sa în Ucraina. Am informaţie de la « butonul roşu » că o astfel de decizie “platonică” ar costa 10 milioane de dolari SUA.”Gofman mai scrie în mesaj că în curînd va oferi mai multe detalii și că are nevoie de cîteva ore pentru a pregăti un rechizitoru pentru procurori, timp în care speră să nu se sinucidă cu arma din dotare.