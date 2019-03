Gimnaziul din Mîndrești, distrus de o furtună de vînt (FOTO)

Cele două zile de cod galben au adus multă tristețe la Gimnaziul din Mîndrești, unde momentan nu se fac ore din cauza pagubelor produse de vînt.

Ieri, sătenii s-au adunat să facă ordine în curtea școlii, pentru a isprăvi un pic situația.„Am ezitat să împărtășim cu voi aceste imagini dezolante. Pentru că ne doare. Ținem să menționăm că după ce a trecut șocul, am tras adînc aer în piept și ne-am apucat de treabă. Azi, datorită angajaților instituției și a ajutorului oferit din partea cîtorva părinți (puțini, dar foarte buni!) am reușit să facem ordine. Am început să cîrpim ceea ce putem. Am schimbat geamurile sparte de la cantină (pe datorie). Sperăm să găsim soluții și pe mai departe”, au menționat reprezentanții liceului.Reamintim că, timp de două zile în toată țara a fost cod galben de vînt. Mai multe case și instituții s-au ales cu pagube.