Gheorghe Petic, la CEDO: "Cei care au fabricat dosarul, să fie pedepsiți!"

Gheorghe Petic se adresează la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) pentru faptul că a fost arestat pe nedrept și deținut în condiții inumane și degradante.

Acesta zice că nu are nevoie de bani, în cazul în care va obține cîștig de cauză, dar vrea să-și restabilească reputația.

„În instanțele noastre corupte nu am niciun gram de încredere și aici vă rog să nu mă contraziceți, eu știu de ce vorbesc. Republica Moldova în curînd va fi atacată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru detenția mea în condiții inuman și degradante. Și nu importă peste cîți ani voi avea cîștig de cauză, pentru că eu indubitabil voi avea cîștig. Eu nu am nevoie de bani ca despăgubiri, pentru că ei vor fi dați din sudoarea cetățeanului și așa furat și sărăcit. Eu am nevoie de la CEDO ca să-mi restabilească bunul nume, a familiei Petic, iar acei polițiști, procurori și judecători care au fabricat măcar o virgulă, măcar una din dosarele mele 12 la număr, să fie pedepsiți aspru. Ei, polițiștii, procurorii, judecătorii au știut ce fac dar nu s-au oprit. Vor trece ani și CEDO va face dreptate, dar pînă atunci îmi voi face eu dreptate”, a comentat Petic.

Gheorghe Petic a fost condamnat în luna martie la trei ani și jumătate de închisoare, fiind învinuit de viol. În luna iulie, acesta a fost eliberat din penitenciar în urma unei decizii a Curții de Apel Chișinău, cauza sa fiind trimisă la rejudecare.