Gas Natural Fenosa își schimbă denumirea. Noul nume

Grupul Gas Natural Fenosa în Moldova, care asigură cu energie electrică circa 70% din populația țării își schimbă denumirea în Premier Energy.

Noua denumire coincide cu cea a altor companii din sectorul gazier și energetic din România, care sînt controlate de holdingul EMMA Capital din Cehia și milionarul ceh Jiri Smejc, acționarul majoritar al Gas Natural Fenosa, transmite Noi.md cu referire la Mold-street De notat că Gas Natural Fenosa este una dintre cele mai mari companii din Moldova cu o cifră totală de afaceri de circa șase miliarde lei. Pînă la mijlocul acestui an ea a făcut parte din grupul spaniol Naturgy (fost Gas Natural Fenosa)Cine sînt noii proprietari/beneficiariAmintim că o investigaţie RISE Moldova a arătat că grupul Fenosa în Republica Moldova are acum, de fapt, trei stăpîni, iar aceștia au preluat afacerea nu direct, ci prin Joseco Holdings Co. LTD din Cipru și anume această firmă figurează în acte ca unic proprietar al Red Union Fenosa și GNF Furnizare Energie. Partea leului din Joseco, de aproape 69%, i-a revenit holdingului ceh EMMA Capital, prin intermediul Chapalaco LTD din Cipru. Cu puțin peste 10% s-a ales un holding din Danemarca controlat de Hans August Lund - un om de afaceri danez cu active în domeniul financiar, alimentar şi energetic. Iar Duet Private Equity, fondul de investiții britanic care anunțase în aprilie 2019 că va prelua integral afacerea Naturgy în Republica Moldova, s-a mulțumit cu puțin peste 20%.Potrivit RISE Moldova (https://www.rise.md/lumina-din-cipru/) datele din Registrul companiilor din Cipru arată că Joseco Holdings Co. a fost creată pe 19 octombrie 2018 de către o altă firmă cipriotă - Prontoservus Limited, care are conexiuni cu oligarhi din Ucraina.