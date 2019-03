Fostă deportată: „Românii se purtau rău, ei nu aveau milă faţă de oameni”

Regimul de ocupaţie românesc i-a marcat enorm pe moldoveni, după anul 1940. Deportări, arestări şi foamete sînt doar cîteva elemente care le lasă un gust amar locuitorilor ţării noastre rămaşi în viaţă astăzi.

În cadrul unui interviu pentru moldovenii.md , Nadejda Costin din satul Brăviceni a povestit în detalii teroarea prin care a trecut şi cît de greu i-a fost în perioada deportărilor.Emoţionată, femeia îşi aminteşte şi despre comportamentul josnic al jandarmilor români, care, la acea vreme, dădeau buzna în casele moldovenilor din care puteau lua tot ce le cădea în cale.„Se duceau oamenii la cîmp şi lăsau copiii acasă, dar puneau lăcata la poartă. Pentru că dacă ei (n.r. românii) veneau şi vedeau poarta deschisă, intrau şi luau din case. Românii se purtau rău, ei nu aveau milă faţă de oameni”, declara Nadejda Costin.Femeia mai spune că românii băteau cu cruzime şi copiii în şcoli: „Tare-i băteau, îşi băteau Joc de ei, dar iată cînd am trecut deja cu ruşii, eu nu am mai văzut aşa ceva. La români, bătaia era pe primul loc. Eu cît i-am apucat pe români, bine nu am văzut”.Cît despre o eventuală unire cu România, Nadejda Costin declară: „Niciodată nu va mai fi bine cu românii. Ei nu au milă, ştiu doar rău să facă”.Alte declaraţii cutremurătoare ale Nadejdei Costin, femeie care a fost deportată de două ori în Kazahstan, vedeţi în continuare: