Floarea minune din grădina ta, uite ce proprietăți miraculoase are

Cunoscute pentru frumusețea și mirosul lor, crăițele sînt foarte apreciate și pentru proprietățile terapeutice.

Crăițele (Tagetes erecta și patula) sînt două specii de plante erbacee din familia Asteraceae, ordinul Asterales, potrivit DEX, 1998, fiind înrudite cu margareta, echinaceea, dalia. Originară din Mexic, planta a fost adusă în Europa în secolul al XVI-lea. Ajunsă și în Romînia, ea a fost adoptată rapid, atît pentru frumusețea, cît și pentru virtuțile ei terapeutice.

La noi este cunoscută și sub denumirile populare: buzduci, țigănușe, vîzdoage, bozdoagă, boate, buruiană domnească, izdoave, ocheșele, budiene galbene, ferfeniță, tamfeni.

Tulpina crește puternică și ramificată cu frunzele opuse, penat-divizate, potrivit plants.ces.ncsu.edu. Crăița este o plantă iubitoare de soare și care înflorește de-a lungul verii din luna mai și pînă în octombrie. Florile sînt galbene-portocalii cu miros pătrunzător.

În scop terapeutic se folosesc florile viu colorate în galben, portocaliu sau roșu.

Crăițele au în compoziție substanțe chimice, principii active — helenină, patuletină, flavone (cvercetagetină), uleiuri volatile (tagetonă, linalol, limonen, ocimen), carotenoizi, alfa și betacaroten etc.

Petalele crăiței sînt comestibile, folosite în salate sau adăugate în alte mîncăruri pentru gust sau culoare. Uscate și măcinate sub formă de pulbere, sînt folosite ca mirodenii în Georgia, fiind considerate la fel de valoroase, precum scorțișoara sau cuișoarele, dînd un gust specific mîncărurilor. Efectul pozitiv al crăițelor în digestie (activează funcția intestinelor, ferește de crampe și balonări) a făcut să fie folosite și în bucătăria asiatică și europeană. În Turcia, sînt adăugate în diverse preparate, pentru condimentarea lor. Florile portocalii, adăugate în borcanele cu compot de fructe, îl fac pe acesta deosebit de aromat și îi oferă calități terapeutice, iar macerate în oțet sau ulei, oferă o savoare deosebită salatelor și sosurilor, potrivit tropical.theferns.info.

Încă din vremuri îndepărtate, a fost utilizată în scopuri medicinale sub formă de decoct, tinctură sau ulei esențial, care este adăugat și în parfumuri, cărora le da o notă de măr. Din florile de crăiță se obține și un colorant pentru textile.

Fitoterapia cu flori de crăițe are acțiune antispastică și hipotensivă, reglează tensiunea intraoculară și circulația sanguină a retinei, combate oboseala oculară, scade tensiunea oculară și are o acțiune vermifugă și purgativă. Infuzia prepară din flori uscate se poate administra în cură internă sau sub formă de comprese, spălături locale (la nivelul ochilor) în uz extern.

În perioada rece a anului, folosirea balsamului de crăițe ne ajută să păstrăm buzele moi și sănătoase. Afecțiunile aparatului respirator, precum astmul, bronșita, tusea le putem trata mai eficient dacă combinăm diferite metode din terapia naturistă, potrivit herbpathy.com, folosind plante proaspete sau uscate și de ulei de crăițe.

Cu ajutorul preparatelor din crăițe putem să diminuăm durerile în articulații și mușchi, cauzate de artrite, miozite și entorse, potrivit naturalmedicinalherbs.net.

Extractul de crăiță poate ajuta în dermatite, acnee, erupții și răni ale pielii și poate fi folosit ca antiseptic. E folosit și ca ingredient în unele loțiuni pentru ten iritat și ten gras. Heleniena, esterul acid dipalmitinic al luteinei, care se găsește în florile de crăiță și care e înrudită cu vitamina A, crește viteza și capacitatea de adaptare a ochiului în întuneric.

Ceaiul este benefic pentru toate bolile ce apar din cauza disfuncției pancreatice, cum ar fi vitiligo, psoriazis, neurodermite, căderea părului, vedere slabă, potrivit easyayurveda.com. Infuzia din flori de crăițe poate ajuta la întărirea pereților vaselor sanguine, în boli ginecologice, afecțiuni ale prostatei, întărirea și energizarea organismului slăbit.

În aromaterapie, se recomandă pentru cazuri de nervozitate crescută, deoarece are efect calmant, relaxant.

Tamponarea sau spălarea cu infuzie preparată din flori de crăiță poate ajuta în tratarea diverselor afecțiuni ale pielii: escare, piodermită, iritații cutanate, înăsprirea pielii pe coate, genunchi, călcîie.

Persoanele alergice la polen trebuie să consulte medicul de familie înainte de a bea ceai sau a face gargară și inhalații cu crăițe. Este indicat a fi folosite flori colorate intens în portocaliu și purpuriu, cele galben-deschis pot provoca uneori vomă și diaree.