Firma din R. Moldova care ar putea plăti amendă de 2 milioane de euro

Firmele din Iași și Hîncești ale președintelui Asociației Transportatorilor din Republica Moldova ar putea plăti 2.000.000 de euro amendă după ce autoritățile belgiene au găsit ascunși într-un garaj 27 de șoferi români și moldoveni.

Managerul firmei din România, care este și asociat fondator al firmei mamă din Republica Moldova, riscă un an de închisoare, o amendă de 162.000 de euro și confiscarea de la acesta a peste un sfert de milion de euro, transmite Noi.md cu referire la newsromania.net. Companiile de transport Avis Trans SRL din România și Avis MMS SRL din Republica Moldova riscă fiecare cîte o amendă de 972.000 de euro pentru social dumping în Belgia, se arată într-un articol publicat pe 22 noiembrie 2019 de cotidianul Het Laatste Nieuws.Douăzeci și șapte de șoferi români și moldoveni nu au fost plătiți conform salariilor minime belgiene, informează procurorii, în timp ce lucrau la Zeebrugge. „În acest fel, companiile creează concurență neloială”, susțin magistrații.Ancheta asupra celor două companii de transport a început în 2014. Potrivit procurorilor, acestea au fost printre primele care au intrat pe piața vest-europeană.În timpul unui control în Kraakstraat din Zeebrugge, detectivii au dat peste un garaj ascuns. În interior erau la muncă mecanici români care nu fuseseră raportați la autoritățile belgiene de protecție socială.În timpul investigației a fost luată în vizor și o companie din Republica Moldova.Potrivit procurorilor de la Tribunalul Muncii citați de jurnaliștii cotidianului Het Laatste Nieuws, AVIS MMS a folosit în România o firmă de tip cutie poștală.Avis Trans SRL a fost înființată la Iași în martie 2007, la două luni după intrarea româniei în UE, și este administrată de Alexandru Crăciun.Firma este deținută în proporție de 99,24% de Avis MMS SRL din Hîncești, Republica Moldova, și este controlată de Mihail Usatii, un apropiat al Partidului Democrat din Republica Moldova și implicit al lui Vlad Plahotniuc , politicianul care conducea practic țara.Fondatorii și asociații principali ai Avis MMS SRL din Hîncești sînt Mihail Usatîi, Galina Usatîi, Alexandru Crăciun și Mihail Crăciun.Mihail Usatîi (foto) este președintele Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova – AITA și patronul unei echipe de fotbal din Hîncești, oraș unde a și candidat pentru funcția de consilier local.Conform presei din Republica Moldova, Usatîi a fost ales în funcția de președinte al AITA în 2017 la solicitarea ministrului Justiției de atunci din Republica Moldova pentru a domoli un scandal dintre AITA și Uniunea Internaționale a Transporturilor Rutiere – IRU.„Șoferii nu au lucrat niciodată în România și, de asemenea, au fost nevoiți să-și predea documentele de transport la Zeebrugge. În timpul verificării din vara anului 2016, 50 de camioane erau parcate în Zeebrugge. Deci nici nu s-au mai întors în România”, a declarat procurorul Filiep De Ketelaere.„Considerăm spațiile din Kraakstraat ca o filială a companiilor de transport românești și moldovenești, ceea ce înseamnă că trebuie să respecte salariile minime belgiene și să plătească contribuțiile de protecție socială aici”, a mai susținut procurorul.Pentru Avis Trans și Avis MMS sînt prevăzute amenzi de 972.000 de euro fiecare.Managerul Alexandru Crăciun (foto), 43 de ani, riscă o pedeapsă efectivă de închisoare de un an și o amendă de 162.000 de euro.Procurorul solicită și confiscarea a peste 275.000 de euro.Avocații lui Usatîi și Crăciun susțin că „firmele nu au lucrat doar pentru clienți belgieni, ci au fost efectuate și transporturi către sau din România și Moldova”.„În Zeebrugge nu a fost găsită nici o contabilitate sau administrație. În plus, unii șoferi au cîștigat pînă la 3.000 de euro net. Deci nu sîntem exploatatori”, au mai declarat aceștia pentru cotidianul Het Laatste Nieuws.Primul termen al procesului a fost fixat pe 10 ianuarie 2020.