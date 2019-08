Filat s-ar putea trezi cu oaspeți în închisoare

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova Vladimir Filat, încarcerat pentru corupție în Penitenciarul nr.13 din Chișinău, ar putea fi audiat de membrii comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare. Anunțul a fost făcut în această dimineață de președintele comisiei de anchetă, deputatul Alexandru Slusari.

Președintele comisiei de anchetă a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizată la Parlament, că astăzi comisia urmează să decidă dacă îl va audia sau nu pe Filat.”Dacă decidem ca să-l audiem, probabil că, săptămîna viitoare, îl vom audia pe Filat””, a declarat Slusari.Potrivit deputatului, o parte dintre membrii comisei consideră că deja s-a acumulat suficientă informație despre frauda bancară, iar Filat poate să vorbească doar niște lucruri ”care îi vor îmbunătăți imaginea”.”Dacă are documente la subiect, ar trebui să ni le prezintă. Dacă nu, noi deja am înțeles cum stau lucrurile și fără dumnealui”, a declarat Slusari.”Pentru toți sînt lucrurile evidente. Dar dacă are anumite documente ce a fost în 2012-2013 ar fi bine să ni le prezinte”, a adăugat președintele comisiei de anchetă.Alexandru Slusari a precizat că dacă se va decide audierea lui Filat, atunci comisia va face o solicitare către Ministerul Justiției pentru a le permite deputaților să intre în Penitenciarul 13, unde va fi audiat fostul premier condamnat pentru corupție.