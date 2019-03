Experți: Cînd pomicultorii trebuie să înceapă tratamentele fitosanitare în livezi Societate 6 martie 2019, 13:30

Potrivit lui Ananie Peşteanu, profesor asociat al Catedrei de Horticultură al Universității Agrare de Stat din RM, în acest an, chiar din primele zile ale lunii martie, în Moldova, se înregistrează vreme caldă.

Serviciul Hidrometeorologic al țării prognozează pentru zilele următoare temperaturi ale aerului de pînă la 17-20 grade Celsius, iar temperaturile minime nocturne vor fi de 8 grade.

Temperatura foarte caldă pentru această perioadă a anului se va menţine, cel puţin, pînă la sfîrșitul săptămînii. În aceste condiții, pomii de fructe sîmburoase ies foarte repede din starea de odihnă biologică.

În zona sudică a țării, conform observațiilor pomicultorilor, în multe livezi de caise, piersici și cireș/vişini au început să se umfle mugurii. În paralel cu aceasta, activitatea agenților patogeni și riscul de deteriorare a culturilor de fructe cresc brusc. În consecință, în livezile din zona de sud a țării, prima pulverizare a insecticidelor și fungicidelor ar trebui să fie efectuată chiar în zilele imediat următoare.

Conform previziunilor meteorologice, pînă la mijlocul lunii martie, temperatura aerului va scădea cu 5-10 grade pe zi, iar noaptea va scădea pînă la zero grade.

Potrivit experților, acest lucru va reduce intensitatea circulaţiei de sevă în plantele fructifere. Cu toate acestea, în acest an există temei pentru a aştepta o înflorire timpurie a pomilor de fructe sîmburoase.