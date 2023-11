Expert: În 308 ani vom recupera banii furați în 2014

În anul 2022 s-au recuperat 75,9 milioane de lei din miliardul furat în 2014, iar în prima jumătate a acestui an - 42,6 milioane.

Potrivit datelor expertului economic Veaceslav Ioniță, cele mai mari recuperări au fost în anii 2018-2019, cînd au fost preluate acțiunile de la două bănci și banii încasați au intrat în bugetul de stat. În rest, recuperarea anuală a banilor a scăzut pînă la 110-120 milioane lei anual, transmite noi.md cu referire la stiri.

Astfel, anul trecut s-au recuperat în mediu cîte 6,3 milioane lei lunar, iar în acest an s-a înregistrat o recuperare de 7,1 milioane lei lunar.

Ioniță menționează că majoritatea banilor recuperați în acest an provin din vînzarea activelor și doar cinci milioane lei sau 12% din total au fost recuperați prin decizia de judecată în diverse cauze penale sau de insolvabilitate.

„De fapt, am avut în anii 2018-2019 două decizii de preluare a activelor în sumă de circa 900 milioane lei, cea ce reprezintă peste 90% din toți banii recuperați prin decizie de judecată. Restul anilor suma recuperată prin decizie de judecată vedeți și singuri oscilează între 10-30 milioane lei. Dar și acești bani recuperați nu neapărat provin din banii furați. De cele mai dese ori vorbim despre procese de insolvabilitate sau alte acțiuni în instanță, care slab corelează cu procesul de urmărire și recuperare a miliardului furat. Între timp, noi am acumulat dosare unde urmărim peste 65 miliarde lei, dar recuperăm cam zero. Dacă păstrăm ritmul, în doar 308 ani reușim să recuperăm toți banii”, a subliniat expertul.

