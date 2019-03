Eurovision 2019: Anna Odobescu va cînta alături de Sunstroke Project Societate 12 martie 2019, 14:49

Reprezentanta Moldovei la Concursul Muzical Eurovision din acest an a ținut o conferință de presă unde a oferit detalii despre videoclip, ținuta de scenă și show-ul cu care va evolua la Tel Aviv.

De asemenea aceasta a dezvăluit că pînă în prezent nu a primit oferte din partea sponsorilor.

„Nu vreau să mă laud, dar am participat în acest an cu gîndul de a cîștiga. Cred că această piesă merită să fie auzită de toată Europa.”, spune Anna Odobescu.

Soțul Annei, Alexandru Vdovicenco este muzician și fiind un cunoscător al domeniului o ajută cu tot ce poate: „ Avem o echipă formată din adevărați profesioniști. În ceea ce privește show-ul, încă nu este nimic stabilit. O țară din fosta URSS vrea să ne ajute în această „aventură”, dar depinde foarte mult dacă vom reuși să găsim finanțare pentru a suporta toate cheltuielile. Băieții de la Sunstrocke Project ne vor însoți în Israel, ei vor îndeplini funcția de back-vocaliști. I-am rugat să ne ajute și nu ne-au refuzat”.

Aceasta a dezvăluit că pe scena de la Tel Aviv va purta o ținută diferită de cea în care a cîștigat selecția națională Eurovision