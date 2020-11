"Eu am avut COVID-19": Cum a fost, la ce să ne așteptăm, cum să ne protejăm pe noi și pe cei dragi

Oamenii care au învins COVID-19 într-o luptă grea sfătuiesc cetățenii să asculte recomandările medicilor și să respecte principalele reguli de igienă.

Ei remarcă faptul că cu cît mai mulți oameni se îmbolnăvesc, cu atît mai mult boala se apropie de tine și cu atît mai des se îmbolnăvesc oamenii dragi sau pur și simplu cunoscuți și, din păcate, începi să afli că și la tine, și la prietenii tăi, încep să plece cei dragi, în special cei de vîrsta venerabilă.

Despre experiența sa de luptă cu COVID-19 a relatat pentru portalul Noi.md unul dintre cititori.

Bărbatul a recunoscut că a fost sceptic față de COVID-19 înainte de a se infecta. Și pînă în prezent, a spus el, multe lucruri rămîn neînțelese și nedovedite.

"Acum, în familia noastră din cinci persoane, s-au îmbolnăvit de COVID-19 soția mea și eu. Copiii - de două ori, de fiecare dată au stat 14 zile în carantină", a scris bărbatul.

Potrivit lui, el a simțit unele complicații ale COVID-19 pe pielea sa într-o măsură mai mare decît soția care se îmbolnăvise cu o lună mai devreme. După ce a observat simptomele caracteristice, ea s-a adresat medicului de familie. Medicul a doua zi i-a dat soției îndreptare pentru analiza gratuită la Policlinica nr. 2, după locul de reședință.

"Cînd analiza a dat un rezultat pozitiv, ea ne-a cerut să ne izolăm acasă timp de 14 zile. Ne-a prescris medicamente de susținere, vitamine și a păstrat legătura cu soția mea în perioada întregii carantine, după carantină și lipsa simptomelor bolii, soția a fost îndreptată să efectueze o radiografie de control, care a arătat că plămînii sînt în regulă", a menționat bărbatul.

"Apoi, peste o lună, m-am îmbolnăvit și eu. Simptomele SARS, pierderea mirosului și durere severă a corpului, în special în timpul somnului. Atunci, medicul de familie, în cel mai scurt timp, mi-a prescris un test pentru COVID-19, întîrzierea a fost că eu m-am adresat vineri, iar analiza putea fi efectuată după îndreptare abia luni, la ora 7 dimineața. În timpul weekend-ului, mi s-a prescris mai multe medicamente și o doză de șoc de vitamine. După ce am trecut testul, am aflat rezultatul luni seara, doctorul a sunat-o pe soție la ora 9:00 și ne-a anunțat că este pozitiv", a spus cititorul Noi.md.

Potrivit lui, știind că el are astm și probleme cu tensiunea, medical a ajustat schema de susținere a luptei organismului cu efectele COVID-19, prin prescrierea de antibiotice, deoarece la bărbat se dezvolta pneumonie, de asemenea, i-a prescris injecții cu "Dexametazon" și un preparat pentru absorbția de oxigen în sînge, vitamina C o administra concomitent.

"În momentul celei de-a doua săptămîni a bolii, cînd respirația mea, pronunțată, s-a înrăutățit, mi s-a propus spitalizare în cazul agravării stării de sănătate. Dar, la un moment dat, pe fondul tratamentului, boala, iar împreună cu ea, temperatura și problemele de respirație au început să se amelioreze. În acest moment sînt sănătos, voi face o fotografie la policlinică și mai departe medicul de familie îmi va scrie o îndreptare la pulmonolog pentru a evalua starea plămînilor", a scris bărbatul.

El a menționat că, în general, rămîn anumite stări, corpul e ca după luptă.

"Medicul meu de familie ne-a acordat suficient sprijin și atenție în măsura posibilității, în această perioadă dificilă pentru toți și în special pentru medici.

Cu cît mai mulți oameni se îmbolnăvesc, cu atît mai mult se apropie boala de tine și cu atît mai des se îmbolnăvesc oamenii apropiați sau cei cunoscuți. Din păcate, începi să afli că și la tine, și la prietenii tăi, încep să plece cei dragi, în special cei de vîrsta venerabilă. Cred că trebuie să ascultăm recomandările medicilor și să respectăm principalele reguli de igienă", a dat sfaturi tuturor cititorul Noi.md.