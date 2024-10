Echipa națională de robotică au prezentat la Guvern, invențiile pentru care au obținut două medalii de aur

Elevii care au reprezentat Republica Moldova la concursul mondial de robotică FIRST Global Challenge din Atena au prezentat astăzi, la Guvern, invențiile pentru care au obținut două medalii de aur.

Competiția s-a desfășurat în perioada 26-29 septembrie și a întrunit elevi cu vîrste de 15-18 ani din 193 de țări ale lumii.

Prima medalie de aur obținută de țara noastră a fost obținută în alianță cu echipele din China, Madagascar și Insulele Cook - pentru Alianța Cîștigătoare FIRST Global. Cea de-a doua medalie de aur a fost obținută la categoria Inovație în Inginerie. Premiul Ustad Ahmad Lahori pentru Inovație în Inginerie este acordat echipelor care demonstrează creativitate și inovație în construirea robotului pentru a îndeplini un aspect specific al competiției.

„Mă bucur că tineri pasionați de robotică contribuie la palmaresul medaliilor din Republica Moldova. Robotica este un sport și urmează să recunoaștem oficial acest lucru. Rezultatele obținute de ei ne fac și mai încrezători și ne motivează să depunem eforturi ca echipa noastră de robotică să fie oficial recunoscută drept sportivă. Noi vă mulțumim foarte mult pentru pasiunea pe care ați avut-o pe parcursul acestor ani pentru robotică, pentru inginerie, pentru efortul depus și capacitatea voastră de a lucra în echipă și a reprezenta Republica Moldova la cele mai prestigioase competiții”, a spus ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun.

Olimpiada de robotică FIRST Global Challenge promovează educația STEM și încurajează colaborarea interculturală, ajutînd elevii să-și dezvolte abilități tehnice, subliniind în același timp valori de muncă în echipă. FIRST Global nu este doar o competiție, ci și o platformă ce creează o comunitate globală de tineri inovatori dedicați utilizării tehnologiei pentru a genera schimbări pozitive în societate.

Tema ediției din anul curent este Feeding the Future și a fost axată pe securitatea alimentară globală cu scopul de a crea sisteme alimentare durabile.



Succesul Republicii Moldova a fost posibil grație implicării unei echipe extinse de 12 elevi (reprezentînd echipe de la Tekwill Academy Kids și LLMTI „Socrate”) și 3 mentori. Primii 5 dintre elevi fac parte din echipa oficială:



Vladimir Corduneanu - IPLT „Mihai Viteazul”, mun. Chișinău

Cristian Romanciuc - IPLT „George Meniuc”, mun. Chișinău

Mihai Marandici - IPLT „Mihail Kogălniceanu”, mun. Chișinău

Marta Guțu - LLMTI „Socrate”, mun. Chișinău

Sabina Pavlov - LLMTI „Socrate”, mun. Chișinău

Sanda Bostan - New School, International School of Georgia, or. Tbilisi, Georgia

Alexandru Cernăuțeanu - LLMTI „Socrate”, mun. Chișinău

Cristian Stăvilă - LLMTI „Socrate”, mun. Chișinău

Cătălin Mărgineanu - LLMTI „Socrate”, mun. Chișinău

Cristian Andrieș - IPLT „Ion Creangă”, mun. Chișinău

Ion Pavelescu - LT „Orizont”, filiala Durlești, mun. Chișinău

David Bragarenco - IPLT „Mihail Kogălniceanu”, mun. Chișinău

Florin Cazac - mentor, Tekwill Academy Kids

Veronica Eșanu - mentor, Proiectul Tehnologiile Viitorului

Liliana Beleac - mentor, Centrul de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”

Echipa de robotică a Moldovei a concurat în FIRST Global Challenge încă din momentul instituirii competiției. Selecționata Moldovei a obținut o medalie de bronz la competiția din Mexic. În 2019, echipa s-a distins cu trei medalii de aur în Dubai, EAU, în 2022 a cîștigat o altă medalie de aur în Geneva, Elveția, iar în 2023 - o medalie de aur și una de argint în Singapore.

Participarea la competiție a fost posibilă datorită suportului financiar din partea Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie, partenerii cheie ai competiției, susținînd inițiativa din 2017. Ediția din acest an a mai fost susținută de Premier Energy Distribution și General Asigurări, care au sprijinit participarea echipei naționale și la edițiile anterioare ale evenimentului. De asemenea, FabLab Chișinău și Universitatea Tehnică a Moldovei au oferit spațiu pentru pregătire și suport în procesul de construcție a terenului pentru misiunile robotului. Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, care este implementatorul programului național de robotică educațională în țară, a coordonat participarea echipei și a asigurat partea logistică și organizatorică.