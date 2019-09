Echinocţiul de toamnă 2019. Cum ne va afecta ziua de 23 septembrie

Echinocţiul de toamnă, momentul care marchează începutul toamnei astronomice, cînd noaptea este egală cu ziua, se va produce în acest an luni, 23 septembrie, la ora 10.50.

În fiecare an, la începutul ultimei decade a lunii septembrie, în emisfera nordică, are loc echinocţiul de toamnă. Asta înseamnă că, toamna vine şi din punct de vedere astronomic şi bineînţeles "meteorologic". De cele mai multe ori pînă în preajma acestei date vremea rămîne caldă şi stabilă, cu aspecte de vară, după, însă sezonul rece îşi face simţită prezenţa tot mai mult.Echinocţiul este momentul în care ziua este egală cu noaptea, în orice loc de pe pămînt, iar anul acesta are loc astăzi, pe 23 septembrie. Soarele, în mişcarea sa aparentă, trece prin punctul autumnal, unul dintre cele două puncte în care ecliptica intersectează ecuatorul ceresc şi trece din emisfera nordică a sferei cereşti, în cea sudică. Acest context face ca Soarele să răsară și să apună chiar în punctele cardinale est și vest.După echinocţiu, durata zilelor va continua să scadă, iar cea a nopţilor să crească, pînă în jurul datei de 21 decembrie. Ca efect, dacă pînă acum temperaturile maxime se realizau tîrziu, pe la orele 17, 18, după această dată, acestea vor creşte doar pînă spre orele 14, 15, uneori chiar mai devreme. Totodată, creşterea nopţilor va favoriza temperaturi minime tot mai scăzute. Echinocţiul are loc de două ori pe an.Echinocţiul de toamnă este de fapt al doilea, pentru că primul este cel de primăvară, cînd Soarele traversează ecutorul ceresc din emisfera cerească sudică în cea nordică, în jurul datei de 21 martie. Punctul de intersecție al eclipticii cu ecuatorul ceresc se numește punct vernal. Situaţia este diferită de la o emisferă la alta, atunci cînd în cea nordică este echinocţiu de primăvară, în cea sudică vorbim de echinocţiu de toamnă şi invers.Tradiții si superstiții pentru echinocțiul de toamnăLa țară, echinocțiul de toamnă reprezintă încheierea muncilor agricole și sărbătorirea estui eveniment prin sărbătoarea recoltelor. Sătenii obișnuiesc să ducă bucate din recoltă la preot pentru a fi sfințite. După sfințire, se spune că aceste legume și fructe capătă puteri tămăduitoare.Se spune că în această zi florile plîng pentru că venirea iernii înseamnă și sfîrșitul lor. Pentru a avea flori în ghiveci care să reziste peste iarna trebuie să le ungi cu mir sfințit la o mănăstire și astfel vor rezista și pe timpul iernii la fereastră.Potrivit tradiției, în această zi se prepară primul must din strugurii proaspăt culeși, se bat nucii și se scutură merele și gutuile.