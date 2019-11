După gratii de mici: 13 copii cresc în penitenciare alături de mamele lor

Își petrec primii trei ani din viață, încarcerați alături de mamele lor. Este povestea copiilor care trăiesc după gratii, într-un spațiu amenajat din penitenciarul pentru femei de la Rusca.

Unii micuți au ajuns în închisoare împreună cu mamele lor, alții au venit pe lume în perioada de detenție, transmite Noi.md cu referire la tv8.md Legislația spune însă că, după trei ani și jumătate, copiii trebuie să părăsească penitenciarul, iar despărțirea de mame lor este o adevărată dramă, ce lasă o amprentă pentru toată viața.Ala este una din cele trei deținute, care stau cu copiii la penitenciarul de la Rusca. Femeia a ajuns aici pentru tentativă de omor pe cînd fetița ei avea doar trei luni. De atunci s-a scurs un an și ceva, iar între timp a rămas din nou însărcinată.Bebelușul va veni pe lume peste trei luni, la o maternitate din capitală, ca mai apoi să revină la Rusca. Pentru că mai are opt ani de detenție, tînăra spune că doar copiii îi amintesc că viața continuă și că are pentru ce să mai trăiască.„Copiii ne mai țin. Timp de două luni am stat fără copii și e cu totul altfel. E mai bine cu copil. Ai de cine să ai grijă, simți alături o parte din tine”, spune Ala.„Nu îmi închipui momentul despărțirii. Nici cuvinte nu am. Este foarte greu. –Nu vă gîndiți la asta încă? – Este greu și pentru noi, dar înțeleg că și ei îi va fi greu, care s-a obișnuit ca timp de trei ani să stea doar pe brațele mamei, chiar și bunicul care o va îngriji îi va fi un străin”, spune o altă deținută.Femeia spune că deși copiii sînt prea mici ca să înțeleagă unde se află, aceștia duc dorul plimbărilor mai lungi la aer liber și a rudelor.În total, în sistemul de penitenciar din Moldova, alături de mamele lor cresc 13 copii. Majoritatea dintre ei se află la penitenciarul de tip spital „Pruncul”.