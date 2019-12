Dumbrăveanu: Pensionarii și persoanele cu dizabilități pot beneficia de 6 mii de lei

Ministra sănătății, muncii și protecției sociale, Viorica Dumbrăveanu, susține că pensionarii și persoanele cu dizabilități pot beneficia de un suport monetar unic în sumă de șase mii de lei pentru necesitățile personale de la Primăria din localitate.

Ministra menționează că acest suport este acordat o dată pe an, dar poate fi solicitat oricînd. Potrivit ei, statul subvenționează autoritățile publice locale cu bani destinați acestui suport, transmite Noi.md cu referire la IPN „Aceasta înseamnă că un pensionar, o persoană cu dizabilități, dar și membrii familiei, are dreptul să beneficieze de acest suport monetar care este în cuantum de pînă la 6000 de lei. Da, el se acordă o singură dată în an, dar el poate fi acordat fiecărui membru al familiei. Dacă sînt trei membri în familie, cîte 6000 la fiecare, conform necesităților”, a declarat ministra în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul TVR Moldova.Potrivit ei, asistenții sociali comunitari sînt obligați să primească cererea de la solicitant, să acorde asistența necesară și să asigure acordarea suport monetar respectiv.Totodată, Viorica Dumbrăveanu menționează că actualul raport de 1,1 angajați la un pensionar constituie un mare risc pentru sistemul de pensionare. În plus, o problemă care afectează sistemului de pensii este fenomenul achitării salariilor în plic și munca la negru. „Trebuie să venim cu măsuri complexe. Este vorba și de declararea tuturor veniturilor, și de achitarea contribuțiilor din toate veniturile pe care le au cetățenii. Să nu uităm și de aspectul demografic și, apropo, este o prioritate a ministerului pentru anul 2020 ca să venim cu un plan de măsuri concrete ca să consolidăm anume situația demografică din Republica Moldova”, a afirmat ministra. Ministra anunță că instituția pe care o conduce va lansa inițiativa de majorare a indemnizației unice la naștere, dar și alte inițiative pentru susținerea familiilor cu copii.Viorica Dumbrăvenu susține că în sistemul de pensionare au existat anumite lacune, inclusiv au existat două perioade de timp cînd nu a fost plafonată achitarea contribuțiilor de asigurări sociale, ceea ce a dus la stabilirea unor pensii foarte mari în unele cazuri.