Două blocuri din Vadul lui Vodă nu au apă de 14 zile

Locatarii a două blocuri din suburbia orașului Vadul lui Vodă au rămas de o săptămînă fără apă la robinete, după spargerea unei țevi. Oamenii se descurcă cum pot, iar cel mai greu le vine pensionarilor și familiilor cu copii mici.

"Iata, turnam apa in borcan si iata asa clatim manutele."

Lilia Dragomir spune că soțul său de două ori pe zi este nevoit să meargă după apă. Ori o cumpără, ori o aduce de la izvor.

"Soțul aduce seara șase galoane cîte șese litri. Iar pînă dimineața nu mai rămîne nimic și el din nou merge în oraș." În această situație s-au pomenit în jur de 300 de oameni. "Si la fantana e pusa hlorca, nici pe aceea nu putem folosi. Dar macar pentru veceu. Am luat ceeaa ce vedeti, caldarea. - Cum va discurcati? - Ne discurcam foarte rau."

Potrivit locatarilor, sistemul stației de pompare de unde le este livrată apa este învechit și deseori se strică. Primarul susține că a angajat muncitori pentru a înlătura avaria.

"S-a produs o scurgere foarte mare subterana, care era greu de gasit. Noi din partea noastra am dat utilajul, adica excavato", a declarat Iurie Onofreiciuc, primarul orașului Vadul lui Vodă. Oamenii nu au pretenții la conducerea rmei. Ei spun că trebuie construit un sistem nou. "Am mers la Apă-Canal cu cererea să ne dea apă de la ei, dar acolo ne-au spus că nu pot s-o facă, pentru că noi nu avem canalizare centralizată", a declarat Ludmila Gore, președintele asociației de locatari. Primarul localității spune că pentru schimbarea sistemului de livrare este nevoie de 3 milioane de lei și că deja de trei ani încearcă să obțină nanțarea.