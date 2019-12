Dosarul Petic a fost întors la rejudecare

Mîine, la Judecătoria Orhei, va fi reluată prima ședință de judecată în dosarul în care Gheorghe Petic este învinuit de viol, după ce acesta a fost eliberat la data de 19 iulie.

„Am eu multă răbdare, dar și răbdarea asta are o limită. Și încă ceva, eu am dreptul la ultima luptă cu cea a mafiei judecătorilor și procurorilor corupți, lași, falși, fățarnici, mizerabili, asta am văzut în ochii lor în cele 78 de ședințe de judecată”, a scris Gheorghe Petic pe Facebook.Ședința va avea loc la ora 11.30.Amintim că pe data de 20 martie Gheorghe Petic a fost condamnat la trei ani și șase luni de pușcărie, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de timp semi-închis și trebuia să achite o amendă de 30.000 de lei.Ulterior, pe data de 19 iulie acesta a fost eliberat, iar acum dosarul a fost trimis la rejudecare.Petic a menționat de nenumărate ori că acest dosar este unul politic, făcut la comandă.