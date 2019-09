Dosarul mitei de 100 000 euro: Judecătorul Oleg Melniciuc, suspendat din nou de CSM

Judecătorul Oleg Melniciuc de la Judecătoria Chișinău, care a plecat temporar din sistem în anul 2017, după ce i-a fost intentat un dosar penal cu acuzația de îmbogățire ilicită, nu poate reveni la serviciu, deși trebuia să o facă încă în luna martie.

Magistratul a fost suspendat din nou de către Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea Procuraturii Anticorupție, care îl cercetează într-un alt dosar – de trafic de influență. Judecătorul se declară nevinovat și spune că dosarele i-ar fi fost ”organizate”, transmitecu referire la Moldovacurată.md Din luna martie 2019, cînd i-a expirat concediul paternal pe care îl ceruse după ce a fost pus sub învinuire în dosarul de îmbogățire ilicită, judecătorul Oleg Melniciuc urma să revină la muncă. Reîncadrarea însă nu a avut loc. Acum, la solicitarea portalului Moldova Curată, s-a aflat că judecătorul a revenit, de fapt, la serviciu, dar a cerut imediat un concediu neplătit pentru o perioadă de 4 luni.Potrivit unei note informative a Judecătoriei Chișinău, la expirarea acestei perioade, magistratul urma să-și reînceapă munca, însă a fost suspendat din nou, pe durata umăririi penale într-un nou dosar. De această dată judecătorul este învinuit de procurorii anticorupție de trafic de influență. În consecință, Oleg Melniciuc rămîne în continuare în afara sistemului de justiție și cu două dosare penale – unul (pentru îmbogățire ilicită) aflat în examinare pe masa judecătorilor, iar al doilea (pentru trafic de influență) – aflat abia la etapa de urmărire penală.”În cel de-al doilea dosar, procurorii nu pot găsi deja de un an și jumătate victima care chipurile pretinde că a dat 100 de mii de euro, persoana nu vine la confruntare. Pe acest dosar ”prietenii” mei au hotărît să mă împiedice să mă întorc în sistem și să mă suspende. Și atunci cînd eu am depus cerere să fiu transferat din Centru la sediul Rîșcani al Judecătoriei Chișinău, înapoi unde am activat, ei au hotărît să blocheze încercarea mea de a reveni la serviciu. Și fără să mă cheme la Consiliul Superior al Magistraturii, fără nimic, au examinat demersul procurorului și m-au suspendat. Asta e. Vedem mai departe”, a spus Oleg Melniciuc.Judecătorul afirmă că atunci cînd spune”prietenii” săi are în vedere anumiți judecători din sistem care ar da indicații procurorilor.”Procurorii aici nu au nici o atribuție, ei îndeplinesc indicații”, a adăugat magistratul. El susține, de asemenea, că a contestat în instanță unele decizii legate de ancheta și suspendarea sa, dar că acestea se află acum în curs de examinare.Procuratura Anticorupție a anunțat anterior că la 6 februarie 2018 i-a înaintat învinuirea lui Oleg Melniciuc într-un nou dosar, cu învinuirea de trafic de influență. Procuratura nu a făcut alte precizări. Urmărirea penală nu s-a încheiat.În primul dosar, deschis la începutul anului 2017 și aflat acum în instanță, judecătorul este învinuit de îmbogățire ilicită. Cauza penală a fost deschisă după ce în presă au apărut mai multe investigații, realizate de Ziarul de Gardă și Centrul de Investigații Jurnalistice, privind averile magistratului.Oleg Melniciuc a devenit președinte al Judecătoriei sectorului Rîșcani al municipiului Chișinău în anul 2013. La sfîrșitul anului 2016, după reorganizarea sistemului de judecătorii, a candidat la funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, însă a fost respins de președintele Igor Dodon