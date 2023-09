Doi cetățeni ruși au obținut pașaport moldovenesc prin programul "Cetățenie prin investiții"

Cetățeanul rus Artemii Iniutin, cele două fiice și mama sa au fost și ei beneficiari ai programului „Cetățenie prin investiții”. Aceștia au obținut pașaportul moldovenesc pe 2 noiembrie 2020, se arată într-o investigație tv8.md.

Jurnaliștii de la Cutia Neagră PLUS au aflat că Iniutin a devenit cunoscut în Federația Rusă pe cînd lucra la unul dintre cele mai mari holdinguri media private – RBK. Acesta a fost director general la postul de televiziune RBK TV.

Cetățean al Moldovei a devenit și rusul Alexey Vascov, care a dezvoltat mai multe afaceri în orașul Sankt Petersburg în diverse domenii: de la imobiliare, reparație de mașini, pînă la vînzare de cărți și ziare.

În anul 2008, holdingul media RBK, al cărui director a fost Artemii Iniutin, a ajuns să aibă probleme financiare grave, acumulînd datorii de peste 200 de milioane de dolari. Un an mai tîrziu, trustul a fost vîndut miliardarului Mihail Prohorov.

După afacerea media, foștii proprietari ai RBK au migrat în alt domeniu și au deschis, în noiembrie 2010, un Fond de Investiții – TMT Investments, cu sediul pe insula Jersey, cunoscută drept una dintre principalele centre financiare offshore din Europa. La TMT Investments activează astăzi și Artemii Iniutin, scrie sursa citată.

Potrivit informațiilor plasate pe site-ul companiei, Iniutin este unul dintre coproprietarii fondului și este șef pe investiții. Iniutin are birou în Riga, Letonia și în ultimii 10 ani a gestionat tranzacțiile europene ale TMT Investments. Compania se laudă că a investit zeci de milioane de dolari și are în portofoliu 55 de startup-ri din diverse domenii, toate dezvoltate pe internet. TMT Investments are investiții și în Silicon Valley.

În 2017, presa rusă anunța că Artiom Iniutin și Gherman Kaplun, fostul proprietar al RBK lansează împreună cu un investitor american un fond de criptomonedă – TMT Crypto Fund.

În Federația Rusă, numele lui Arteom Iniutin figurează în cîteva companii. Potrivit unui Registru de date deschise despre activitatea agenților economici, Iniutin a deținut 75% din acțiunile firmei „Best.ru”, cu activitate în domeniul agențiilor de știri. Pînă în anul 2016 compania a avut profit de cîte 10 milioane de ruble pe an, echivalentul a 160 de mii de dolari. Din 2017 a înregistrat pierderi, iar în mai 2020, compania a fost lichidată.

Din ianuarie 2018, Iniutin deține oficial 75% din acțiunile companiei „Narodnaia Marka” care anterior a făcut parte din holdingul RBK. Agenția este cunoscută în Rusia datorită faptului că organizează anual concursurile în domeniul business-ului „Народная марка” și „Компания года”.

Potrivit registrelor, compania „Narodnaia Marka” îi aduce și astăzi profit lui Artemii Iniutin, dar în jumătate față de anii precedenți. În 2022, firma a înregistrat un profit de 17 milioane de ruble, echivalentul a 280 de mii de dolari.