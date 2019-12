Dodon va pleca săptămîna aceasta în Rusia, apoi în Turcia

Președintele Igor Dodon anunță că va merge, săptămîna aceasta, într-o nouă vizită în Federația Rusă. Pe agenda lui Dodon e o întrevedere cu Vladimir Putin, o întîlnire cu Dmitri Kozak și cu Patriarhul Kiril.

Ajunul noului an l-ar putea prinde pe Dodon în Turcia, unde a fost invitat de Recep Tayip Erdogan, transmite Noi.md cu referire la Agora „Voi merge în Rusia unde mă voi întîlni cu domnul Putin, domnul Kozak, cu conducerea Gazprom și cu Patriarhul Kiril. Vizita e preconizată pe 19 și 20 decembrie”, a anunțat Igor Dodon, la briefingul de luni dimineața, în timp premierul Ion Chicu se află la Strasbourg.Șeful statului planifică și o vizită în Turcia, la invitația lui Erdogan. El și-a anunțat intenția de a merge la Ankara în momentul în care a fost întrebat despre cazul profesorilor turci.„Procesul de expulzare a fost pus la cale de fosta conducere SIS. Din cîte cunosc eu, sînt unele dosare în proces la procuratură și chiar în judecată pe acest caz. Pînă la final de an, am primit invitația de a merge la Ankara, pe 30 decembrie. Vom reuși sau nu, discutăm acum. Cel mai probabil că pînă la final de decembrie o să fiu la Ankara. Voi aborda și acest subiect”, a spus Dodon.