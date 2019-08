Dodon: Agenda reformelor prioritare cuprinde cel puțin cinci direcții principale

Agenda reformelor prioritare și obiectivele de bază de care trebuie să se preocupe guvernarea cuprind cel puțin cinci direcții principale: reforma justiției și asigurarea drepturilor omului, combaterea corupției și instituții în serviciul cetățenilor, dezvoltarea economică și sporirea echității sociale, consolidarea neutralității și reintegrarea țării, promovarea unei politici externe echilibrate.

Despre aceasta menționează președintele Igor Dodon în discursul său rostit cu ocazia Zilei Independenței la recepția oficială din 27 august, transmite IPN.



„Mă bucur să constat că în această perioadă, inclusiv cu susținerea partenerilor de dezvoltare, am avansat substanțial în elaborarea și coordonarea conceptului reformei în justiție. Există o poziție comună în interiorul guvernării referitoare la majoritatea elementelor reformei. Cu toții conștientizăm și susținem ideea evaluării, după criterii de profesionalism și integritate, a corpului de judecători și procurori de către comisii în a căror componență vor intra și persoane remarcabile din justiție, inclusiv de pe extern”, a menționat șeful statului.



Igor Dodon a declarat că despre o independență reală, nu declarativă, a statului, se poate vorbi doar în condițiile respectării drepturilor omului, inclusiv a celor electorale, unei justiții echitabile, unui trai decent etc. În opinia sa, aceste obiective pot fi atinse doar dacă se reușește consolidarea instituțiilor democratice, prin asigurarea unei separări autentice și eficiente a puterilor în stat.



„Problemele economice, nivelul scăzut de viață al majorității cetățenilor țării trebuie să constituie prioritatea de bază a Guvernului. Avem nevoie de politici stimulatoare pentru creșterea economică, iar susținerea partenerilor de dezvoltare și condiționările aferente nu trebuie în niciun caz să afecteze mediul de afaceri și climatul investițional. Trebuie de acționat proactiv, de atras inteligent și curajos investițiile”, a notat președintele.



„Este foarte important să revenim la promovarea unei politici externe echilibrate, fără derapaje și acțiuni vădit neprietenești față de unele state sau parteneri tradiționali. Moldova are nevoie de susținerea principalelor puteri mondiale pentru a-și soluționa cele mai importante probleme interne. Ne bucurăm de consensul partenerilor externi referitor la guvernarea actuală de la Chișinău și vedem în aceasta o bună oportunitate pentru a beneficia de ajutorul respectiv”, a spus șeful statului.



În acest scop, spune președintele, va readuce pe agendă inițiativa sa, anunțată anterior, privind așa-numitul „Pachet atotcuprinzător pentru Moldova”. „Sîntem dispuși să reluăm consultările cu partenerii noștri din Est și din Vest la subiectul elaborării unei foi de parcurs pentru a o implementa cu succes. Moldova va continua să respecte angajamentele asumate prin acordurile comercial-economice și sociale, inclusiv prin Acordul de Asociere cu UE, CSI etc.”, a mai spus Igor Dodon.