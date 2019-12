Dodon a vorbit despre vînzarea terenului fostului Stadion Republican Ambasadei SUA

Președintele Igor Dodon nu a promulgat deocamdată legea privind vânzarea terenului Stadionului Republican Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, votată în Parlament la începutul lunii octombrie a acestui an.

Șeful statului zice că a avut întrevederi cu ambasadorul american în Republica Moldova, Dereck J. Hogan, la care s-a vorbit despre acest subiect, dar discuțiile continuă.Dodon zice că reprezentanților Ambasadei le-au fost propuse alte patru terenuri de alternativă. „Ne-am întâlnit și am discutat. Încercăm să găsim o soluție, sunt voci care spun că acolo trebuie să fie parc, să le punem condiții să fie și un parc și să construiască ceva acolo, de aceea eu am propus să-i întrebăm pe locuitorii Chișinăului ce cred la acest subiect”, a spus Igor Dodon la postul TV „Primul în Moldova”.Prima decizia de a vinde terenul fostului Stadion Republican Ambasadei SUA pentru construcția unui nou sediu a fost luată în luna iulie 2018, la Guvern.Terenul are o suprafaţă de 5,1814 ha.Stadionul Republican a fost demolat în anul 2007. În prezent, circa 35% din acest teren este în proprietate privată.