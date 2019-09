Dodon a ajuns la o înțelegere cu Puțin: Prețul pentru gazele naturale va rămîne neschimbat

Președintele Republicii Moldova a reușit să ajungă la o înțelegere cu omologul său rus și să păstreze neschimbat prețul pentru gazele naturale.

"Am convenit cu Vladimir Putin: în anul curent prețul pentru gazele naturale nu va fi majorat, iar în anul viitor acesta ar putea fi chiar redus', a scris Igor Dodon într-o postare pe pagina sa de Facebook.



În cursul vizitei de lucru de o zi la Moscova, acesta a avut o întrevedere cu Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.



"Am discutat diverse aspecte ale dialogului strategic dintre țările noastre, acordînd o atenție sporită soluționării problemei privind livrarea gazelor naturale în Republica Moldova.



Am ajuns la o înțelegere de principiu și am coordonat următorii pași de colaborare în sfera aprovizionării cu gaze, ceea ce ne permite să afirmăm deja la această etapă că tarifele pentru consumatorii finali nu vor crește. Începînd cu 1 octombrie, prețul la gazele rusești, furnizate Moldovei, va scădea.



Am exprimat gratitudine conducerii Federației Ruse pentru prelungirea regimului de import fără taxe vamale pentru cinci categorii de mărfuri moldovenești din sectorul agroindustrial pe piața rusă. Datorită acestui fapt, volumul de produse exportate din țara noastră a crescut semnificativ în ultimele luni" a mai scris șeful statului.



Dodon a menționat importanța organizării primei, din ultimii trei ani, ședințe a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru colaborare comercial-economică și a celui de-al doilea Forum economic moldo-rus. Ambele evenimente se vor desfășura în luna septembrie, la Chișinău.



"Deasemenea, am examinat mai multe chestiuni legate de politica internă și cea externă a Republicii Moldova. Am subliniat caracterul istoric al evenimentelor ce s-au produs în țara noastră la începutul lunii iunie și am adresat mulțumiri părții ruse pentru susținerea acordată în procesul de transfer pașnic al puterii.



În context, am menționat faptul că consensul forțelor politice externe în raport cu Moldova ne oferă șanse mari pentru dezvoltarea țării, precum și pentru realizarea în deplină măsură a strategiei politicii externe echilibrate, în baza menținerii și consolidării statutului constituțional de neutralitate permanentă.



Totodată, i-am comunicat Președintelui Federației Ruse despre activizarea contactelor cu oficiali de rang înalt din partea celor mai importanți parteneri externi ai țării noastre (FR, UE și SUA), despre rezultatele recentei întrevederi de la Bruxelles cu conducerea UE și NATO, precum și despre discursul pe care îl voi rosti la cea de-a 74-a Adunare Generală a ONU", se arată în postarea președintelui



Referindu-se la reglementarea transnistreană, Dodon a menționat necesitatea conjugării eforturilor tuturor participanților la procesul de negocieri în formatul „5+2”, cu scopul identificării unui model politic eficient, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în hotarele recunoscute la nivel internațional.