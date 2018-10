Dmitri Koev: Acasă există mai multe oportunități pentru a te autorealiza

Este o iluzie că soseşti undeva în străinătate și imediat toate ușile se deschid în fața ta. „Paradoxal, dar acasă pentru mine există mai multe oportunități de a mă autorealiza. Aici am mai mult aer, spațiu de creație”.

Despre toate astea a declarat în interviul pentru Noi.md unul dintre cei mai tineri și cei mai productivi regizori din Moldova, Dmitri Koev, răspunzând la întrebarea de ce avînd posibilitatea și numeroase oferte de a pleca la lucru în teatrele din alte țări a preferat să rămînă în ţară, deși salariile nu sînt mari, iar perspectivele nu tocmai radioase.

“Totul e foarte simplu. În primul rînd aici este familia mea: soția, mama. În al doilea rînd, aici e cea de-a doua familie – trupa teatrului. Muncim cot la cot ani în șir. Îmi amintesc că am glumit odată. Vin la repetiție și le spun: « Sînt invitat în calitate de regizor Teatrul de Tineret de la St. Petersburg». Au reacționat cu nedumerire, amărăciune, chiar indignare: «Cum adică?! Noi ce ne facem fără tine?» Dar și eu fără de ei, fără colegii și prietenii mei, ce mă fac?” a menţionat Dmitri Koev.

Dînsul a povestit că a fost și la Moscova, și la St. Petersburg, unde are mulți prieteni, a fost la Şcoala lui Kaleaghin şi a înțeles că acolo e dificil să te afirmi.

„E o concurență acerbă atît între actori, cît și între regizori. Este o iluzie că dacă mergi peste hotare, imediat ți se vor deschide toate ușile. De fapt, e nevoie de ani buni să tot aștepți să primeşti un rol principal sau să şi se ofere posibilitatea să montezi un spectacol. Recent, am citit interviul lui Andrei Cernîșov, care a lucrat mulți ani la Teatrul „Lenkom”, în care dînsul spunea: «25 de ani am jucat rolul unui marinar în „Iunona i Avosi”! În esență, este tragedia artistului: să joace mereu acelaşi rol”, a menţionat regizorul.

„Iar acum privesc propria-mi cale. Am început prin a juca roluri de cățeluși și pitici, Taţi ai Pădurilor în piesele-povești pentru copii, iar acum sînt regizor la cel mai mare teatru din republică, Artist Emerit. Iar în aceeaşi Moscovă cineva a rămas ani în șir să joace rolul Tatălui Pădurii, nu pentru că e lipsit de talent, ci pentru că așa sînt circumstanțele. Așa că aici există mai multe posibilități de a te realiza. Chiar dacă pare paradoxal, aici eu pot pregăti în fiecare an două premiere pe scena mare, iar dacă doresc și cea mică îmi stă la dispoziție. Aici am mai mult aer, spațiu pentru creație. Unde mai pui că m-am obişnuit și nu vreau să plec”, a subliniat Dmitri Koev.