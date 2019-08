Din ianuarie 2020 pensiile vor fi indexate de două ori pe an

Pensiile vor fi indexate de două ori pe an. Parlamentul a aprobat, în prima lectură, în ședința plenară de astăzi, o inițiativă legislativă ce aparține președintelui Igor Dodon.

Proiectul prevede implementarea unui nou concept de indexare a pensiilor – de două ori pe an – la 1 aprilie și 1 octombrie. Indexarea la 1 aprilie se va efectua conform procedurii în vigoare – pentru toți beneficiarii, echivalent cu media indicelui prețurilor de consum pe ultimii 3 ani. Cea de la 1 octombrie va viza, în primul an de implementare – 2020, peste 400 mii de pensionari, mărimea pensiei cărora nu depășește nivelul minimului de existență.Proiectul de lege va implica și majorarea alocațiilor sociale pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele vîrstnice.Proiectul urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2020.Potrivit datelor statistice ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, la începutul anului 2019, în țara noastră, erau înregistrați 700 887 de beneficiari de pensii, ale căror pensie medie era de 1 895, 07 lei. Din numărul total de pensionari, 75% sînt pensionari pentru limită de vîrstă. Totodată, circa 400 000 de persoane primesc pensia sub minimul de existență.Proiectul de lege urmează a fi dezbătut și votat de Parlament și în lectura a doua.