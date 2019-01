Din 2019, Fundaţia Ecodava are un nou preşedinte (VIDEO)

Și în acest an, conform tradiției, Fundația pentru Dezvoltare Ecologică Ecodava a făcut totalurile anului 2018, a trecut în revistă cele mai importante evenimente, a premiat cei mai buni voluntari și a anunțat cîteva dintre obiectivele pe care promite să le realizeze în 2019.

În cadrul unui eveniment select, președintele fundației, Oleg Sclifos, a mulțumit fiecărui voluntar în parte, anunțînd totodată că e timpul să plece de la șefia fundației, lăsînd în locul lui un alt om de nădejde.„Fundația pentru Dezvoltare Ecologică Ecodava a fost implicată activ în diferite proiecte ecologice. Am reușit împreună să plantăm 2000 de arbori în rezervația naturală Țîpova, am reușit împreună să organizăm cinci expediții ecologice de-a lungul rîului Bîc. Pe final de 2018 se încheie și mandatul meu de președinte al fundației Ecodava. Sper că am reușit destule. În urma alegerilor din cadrul fundației s-a decis ca din 2019 Igor Sîrbu să fie președintele fundației Ecodava”, a declarat Oleg Sclifos.Proaspăt numit în funcție, Igor Sîrbu, spune că anul 2019 va fi unul în care va munci cot la cot cu voluntarii, pentru a face din Republica Moldova o țară și mai ecologică.„Eu sînt convins că aici vom putea dezvolta viziunile noastre ecologice. Pentru 2019, am mai multe idei și planuri, pe care vreau să le implimentez. Cu siguranță, în continuare vom participa la dezvoltarea proiectelor inițiate de Oleg Sclifos, implimentînd și alte proiecte noi”, a declarat actualul președinte al Ecodava, Igor Sîrbu.Vicepreședintele Ecodava, Veceslav Tartar, spune că anul ce a trecut a fost unul productiv, în care s-a reușit rezolvarea mai multor probleme ecologice.„Anul 2018 pentru Ecodava a fost un an foarte productiv. Mai multe proiecte s-au implimentat în 2018 pe plan ecologic. Am reușit să soluționăm mai multe semne de întrebare, ceea ce ține de ecologia Republicii Moldova de pe partea dreaptă și stîngă a Nistrului, ceea ce a fost din nou o prioritate”, a menționat Veceslav Tartar.Și pentru voluntarii Ecodava anul 2018 a fost unul de succes și abia așteaptă ca noul an să le aducă noi provocări, pe care să le înfrunte cu brio.