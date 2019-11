Diaspora din Franța a transmis cadouri familiilor nevoiașe din Moldova

Moș Crăciun a venit mai devreme la zeci de copii nevoiași din raionul Criuleni. În spatele lui stă diaspora din Franța, care, timp de o lună, a colectat cadouri și le-a trimis, cu drag, acasă. Darurile au fost o adevărată surpriză pentru cei mici.

Pe unii i-au găsit ascunși sub plapume, pentru că înghețau de frig, alții, modest îmbrăcați, alergau pe afară, însă tot tremurînd de frig. În rol de Crăciunițe, au fost mai multe voluntare. Printre ele, și o moldoveancă revenită de ceva timp din Franța, care a și organizat strîngerea cadourilor, transmite NOI.md cu referire la tv8.md Cînd au auzit despre cadouri, frații Radu și Gabriela au ieșit afară într-un suflet pentru a le întîmpina pe voluntare. Deși era frig, copiii purtau geci subțiri. Cel mai mult s-au bucurat de jucării și dulciuri, pe care rar le văd prin casă.„Acesta o să fie prietenul tău. O să dormi cu el? -Da. Des mănînci bomboane acasă? -Nu. -Cînd ai mîncat ultima dată? -Nu știu.”Copiii trăiesc într-o casă bătrînească doar cu tatăl, pentru că, spune bărbatul, soția i-a părăsit de cîțiva ani. Ca să păcălească vîntul, care suflă prin găurile din acoperiș, a amenajat o cameră de doar cîțiva metri pătrați, unde se înghesuie împreună. În pofida lipsurilor, mai ales a curentului electric, copiii învață bine la școală și îl ajută cu ce pot pe tatăl lor.„Cînd vin de la cireadă, găsesc și mîncare făcută și lemne tăiate. Și calul mi-l aduce acasă. E casă bătrînească și nu am cu ce să o repar. V-au deconectat lumina? Din martie nu o aveți? -Deloc. Din 2005”, Ion, tata.Cu sărăcia luptă și familia Sandu, care crește doi copii. Mama lor muncește cu ziua, iar tatăl stă mai mult în pat din cauza durerilor de picioare. Astfel că picii sînt nevoiți să aibă grijă de el. Și cărătul lemnelor este responsabilitatea lor.„Dimineață să-i pun în ghiozdan doi-trei biscuiți, vreo două mere să fie. De unde am și de unde nu am. Da copilul trebuie să aibă, ca să nu se uite la altul, că acela mănîncă, iar ăsta se uită”, Valeriu Sandu, tata.Iar pe acești copii i-am găsit ghemuiți sub plapumă, deoarece lemnele din casă s-au terminat demult. În total, sînt patru frați și surori și trăiesc fără tată. De toți are grijă Nicolae, fratele mai mare, care însă are doar 11 ani.„-Dar de ce stați sub plapumă? -Ele îngheață”.Chiar și așa, copiii se străduie să-și ajute mama, care și așa are acum multe griji. Femeia este în așteptarea celui de-al cincilea copil.„Fac curat prin casă și o ajut să spele vesela”.„Să strîngă hainele”.„Să aduc lemne, să fac focul”.„Moșul s-a grăbit să vină la tine și ți-a trimis un cadou. Să crești mare!”Acțiunea de caritate se desfășoară de patru ani la rînd, iar darurile sînt împărțite familiilor nevoiașe din toate raioanele țării. Pînă acum, diaspora din Franța a reușit să transmită acasă aproape 300 de cadouri, dintre care 100 au fost colectate în Moldova și care sînt împărțite copiilor de către Viorica, o moldoveancă revenită din Paris, unde a trăit mai mulți ani.„Îți doresc sărbători fericite și să fii sănătoasă. Cu drag, Lenuța”.„Oricum noi nu le putem schimba viața, dar măcar un zîmbet putem să le aducem, aducînd o simplă bomboană, care nouă ne pare uneori banală”, Viorica Țîmbălări, organizatoare.Potrivit datelor statistice, oamenii care locuiesc în sate, primesc, în medie aproape două mii de lei. Mai gravă este situația în rîndul familiilor numeroase, cu trei sau mai mulți copii. Acolo, venitul mediu abia de ajunge la 1300 de lei.