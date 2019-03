Detalii noi despre avionul Chișinău-Moscova, care a aterizat de urgență

O aeronavă a companiei Fly One, care ar fi trebuit să ajungă luni seara la Moscova, a făcut cale întoarsă la Chișinău după ce a fost aproape de depresurizare.

Este un nou incident dintr-o serie mai lungă cu implicarea celei mai noi companii aeriene de la Chișinău.Potrivit unui comunicat de presă al companiei, „echipajul a observat că altitudinea cabinei crește, ceea ce ar putea duce la o eventuală depresurizare”.„Echipajul a acționat conform procedurilor și au coborît la înălțimea de siguranță. Datorită faptului că s-a reacționat prompt în această situație, depresurizarea nu a avut loc”, a mai menționat Fly One, precizînd că „nimeni nu a avut de suferit”.Fly One a fost implicată în mai multe astfel de incidente pe parcursul anului 2017, atunci cînd mai multe curse au fost anulate sau revenite la sol după cîteva minute de decolare. Între timp, compania a renunțat la aeronavele care au fost implicate în acele incidente, unele care aveau o vechime și de 27 de ani.În acest incident a fost implicată o aeronavă de model Airbus A320, identificat ER-00003, care are o vechime de 11 ani și a mai efectuat zboruri pentru TACA International din El Salvador, TransAsia din Taiwan și Bassaka Air din Cambodgia.