Designerii din avangarda modei moldoveneşti ne spun ce va fi în vogă în 2019

Cei mai de autoritate designeri de modă din Moldova au răspuns la întrebarea Noi.md despre tendinţele modei pentru anul viitor și cele pe care ar trebui să le așteptăm.

Aşadar, designerul Ludmila Leviţkaia nu crede că în anul ce vine vor avea loc careva metamorfoze importante, globale.„Deşi designerii au anumite cereri pentru anumite schimbări revoluţionare, totuşi elanul nostru este de mule ori amortizat de mass-market, adică îmbrăcămintea de masă. Dacă, anterior, exista o tendință socială de a studia și de a dezvolta un stil individual, în zilele noastre oamenii îşi doresc să fie „ca toţi ceilalți" – ca o vecină, ca modelul dintr-o revistă, ca cineva de la televizor. Criza mondială nu poate să nu influențeze moda", a spus ea.Ludmila Leviţkaia este sigură că în 2019 glamour-ul la sigur nu va fi un trend, din moment ce timpul său a plecat definitiv, totuşi va exista o direcționare „militară” în vestimentaţie.„Military" va prelua formele noi – adică se va păstra influența sa în detalii, în siluete, în textile. Porcul este un animal inteligent, vesel, jovial. Deci, trebuie să te îmbraci inteligent, vesel şi jovial. Probabil, va exista stilul „provence” ca un indiciu al originii sale rurale, adică ceva de confort, simplitate, cu o uşoară neglijență, apropiere de natură, ceea ce înseamnă utilizarea materialelor naturale. Presupun că viitoarea „dominaţie” a Porcului este o posibilitate pentru un fel de Renaștere pentru femeile mai corpolente, frumoase, puternice, încrezute de sine și capabile să se bucure de lumea din jur", a observat ea.La rîndul său, Iulia Efros susţine că niciodată nu a luat în serios tendințele de sezon, pentru că aceasta este o chestiune de timp, iar lumea vrea să arate elegant mereu.„Cu alte cuvinte, toate sînt aranjate în aşa mod încît să devenim consumatori obișnuiți a tot felul de lucruri inutile. Așadar, aș sfătui tuturor să posede nu obiecte de trend, ci un stil propriu unic și nesupus desuetudinii. Din păcate, doar o minoritate îşi are un stil propriu. Totuşi, aceste persoane sînt vizibile de departe, iar atunci cînd vă întîlniți cu ele întotdeauna vă puneți întrebarea dacă sînt aceste chipuri din partea locului sau ba, dacă într-adevăr aceste persoane locuiesc şi ele la Chişinău? Totuşi, noi avem cu adevărat femei elegante şi acest lucru te încîntă!", a subliniat ea.Între timp, Svetlana Volkova a subliniat că sîntem o țară sudică, iar poporul Moldovei este dornic de frumusețe, de haine originale, de chipuri noi şi interesante.„În prezent, cînd mass-media funcționează excelent, cînd Internetul este mereu la îndemînă și granițele sînt deschise, Moldova nu are nici un motiv să nu țină pasul cu tendințele de modă, mulți designeri de modă moldoveni fiind recunoscuți în întreaga lume. Aşadar, astăzi puteți cumpăra ușor într-un magazin sau crea o imagine proprie de modă, fiind asistaţi de un designer de modă", crede ea.Potrivit designerului, tendințele din acest an sînt destul de variate. Culoarea principală a anului viitor este cea a coralului și nuanțele acestuia. De asemenea, culoarea teracotei, nuanțele de portocaliu, galben.„Așadar, în anul ce vine vom avea o iarnă sclipitoare! În plus, o vară multicoloră – mătase, rochii curgătoare de şifon – aceasta fiind o posibilitate de a crea o imagine feminină şi gingaşă. O atenție deosebită merită să fie acordată accesoriilor și încălțămintei. Pene, franjuri, decorațiuni florale și tematica marină vor fi reprezentate, cu precădere, de funii, frînghii, lanțuri și diverse noduri marine. La scurt vorbind, avînd un gust bun și capacitate de a combina, vă puteți crea o imagine unică,proprie doar dumneavoastră", a subliniat Svetlana Volkova.