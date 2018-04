Designer moldovean cucerește inimile americanilor

Ea este tînărul designer de la noi care a dat o notă specială creațiilor sale, pictînd adevarate capodopere și transformînd fiecare ținută într-o bijuterie. Irina Madan s-a făcut remarcată prin originalitatea creațiilor sale și peste ocean.

De cîțiva ani încoace, Irina Madan și-a concentrat toată inspirația și talentul ca să creeze adevărate bijuterii vestimentare. Ulterior, acestea au fost prezentate în cadrul diferitor concursuri internaționale, iar în luna ianuarie, designerul s-a întors în Statele Uniteale Americii, ca să participe la un eveniment important de modă din San Diego.

„M-am întors în California în luna ianuarie cu un scop bine-definit: să aplic la Fashion Week San Diego. În urma procesului de selecție (formular și interviu prin Skype), am fost acceptată și am devenit unul dintre designerii FWSD18. Ceea ce trăiesc acum, doar îmi imaginam anul trecut”, a mărturisit Irina Madan.

Recent, Irina Madan a avut parte de o experiență pe care nu o va uita atît de ușor. Ea a participat la primul eveniment Spring Showcase, unde și-a prezentat cea mai reprezentativă ținută. Prezentarea a avut loc în unul dintre cele mai frumoase locuri turistice din San Diego, The Flower Fields, o zonă bogată în cîmpuri imense de flori vii colorate.

„Fashion Week San Diego are o activitate de mai bine de 10 ani și nu este doar o săptămîna a modei, ci are la bază un șir de evenimente, care se desfașoară pe parcursul întregului an. Pe data de 7 aprilie a avut loc primul eveniment – Spring Showcase, în cadrul căruia am prezentat pe podium o singură ținută – cea mai complexă și reprezentativă. Alternativ fiecare designer participant a avut un spațiu, unde și-a expus mai multe lucrări și decorațiuni pentru a face vînzări și a interacționa cu publicul”, a mai povestit Irina pentru EA.md.

Mai mult deît atît, pentru promovarea evenimentului, una dintre ținutele Irinei a fost prezentată în direct, la un post local de televiziune din San Diego.

Și asta nu e tot! Pentru că a reușit să cucerească instant inimile americanilor, Irina Madan se pregătește pentru un alt eveniment important: ea va prezenta o noua colectie, in exclusivitate, la Fashion Week San Diego.

„În luna octombrie voi prezenta în exclusivitate la Fashion Week San Diego colecția nouă, din 10 tinute pictate și brodate manual. Inspirația pentru această colecție va fi poezia mea preferată – „Leoaica tînără, iubirea” de Nichita Stănescu. Obiectivul pe care îl urmăresc e ca această colecție să șocheze prin frumusețe și originalitate. Pe data de 20 aprilie am avut o altă prezentare la Universitatea de Stat din San Diego. Am fost invitată să prezint cîteva ținute în cadrul evenimentului Fashion Talent Show by The Asian Pacific Student Allience.”

După cinci ani de activitate, Irina Madan a reușit să obțină drept de autor asupra creațiilor sale Copyright 2013-2018 © Irina Madan All Rights Reserved

Bafta, Irina Madan! Ne mîndrim cu talentul și perseverența ta!