Deputat PAS: ”Pînă nu se va demonstra că plătesc protestatarii, nu putem interzice protestele"

Toată lumea vede acest efort al „grupării pentru hoție și război” de a destabiliza țara, dar acțiunile grupării sînt tolerate, invocîndu-se regulile democrației.

Vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postică, a declarat, în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV, că Partidul Politic „ŞOR" a fost privat pentru anul 2022 de subvenţii de la bugetul de stat şi că acesta încă nu a prezentat niciun document confirmativ care să explice cum a fost finanţat partidul în prima jumătate a anului 2022.

„În cadrul campaniilor electorale din toamna anului trecut şi primăvara anului curent, CEC a atestat mai multe încălcări de ordin financiar în cazul Partidului „ŞOR". De fiecare dată, noi am aplicat sancţiuni proporţionale. De cele mai multe ori au fost aplicate inclusiv sancţiuni pecuniare sub forma opririi subvenţiilor din bugetul de stat pentru partidul respectiv. Asta este cea mai dură sancţiune care poate fi aplicată în privinţa unui partid politic, înainte de iniţierea procedurii de anulare a înregistrării. Partidul „ŞOR" a fost privat pentru anul 2022 de subvenţii de la bugetul de stat de circa 3 milioane de lei. În luna septembrie, CEC a mai aplicat sancţiuni de privare de dreptul de a primi subvenţii de la bugetul de stat pentru încă jumătate de an... de circa 1.5 milioane de lei. CEC este în proces de obţinere a documentelor primare de la partidul nominalizat pentru prima jumătate a anulului 2022, pentru că în raportul depus la CEC, partidul nu a declarat niciun fel de cheltuieli pentru întruniri publice şi / sau cheltuieli de transport. Pînă în prezent, nu am obţinut niciun răspuns şi niciun document confirmativ care să ne explice cum a fost finanţat partidul în prima jumătate a anului 2022, în lipsa unui cont bancar declarat la CEC", a spus Pavel Postică.

Cu referire la protestele organizate de Partidul Politic „ŞOR", deputatul PAS Andrian Cheptonar a afirmat că acestea sînt plafonate, iar fugarul Ilan Şor sfidează legea.

„Spaţiul politic al Republicii Moldova este atît de important pentru ei, încît aruncă toate piesele în joc. Cu siguranţă Şor îşi plăteşte aceşti oameni. Şor ar încerca să forţeze o interzicere a partidului. El sfidează legea, ca să spună mai apoi că chipurile guvernarea este cea care îi interzice partidul... Protestele sînt plafonate. Sunt foarte multe corturi goale, iar oameni sînt puţini... Am certitudinea că organele de drept monitorizează aceste procese şi că documentează cazul, doar că ele vor fi transmise organelor competente atunci cînd vor fi suficiente ca să fie un impact legal şi să aibă un caracter indubitabil", a precizat deputatul.

Deşi se ştie că se comite o ilegalitate, deocamdată, aceste proteste nu pot fi interzise, din lipsă de probe directe.

„Pînă nu se va demonstra că Şor plăteşte protestatarii, nu putem interzice aceste proteste", a mai pun