Deconectări programate de lumină, pentru 30 mai

30.05.2024

Chişinău, sectorul Botanica: str. Grădina Botanică 3, 999, Salcîmilor 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 28 în intervalul de timp între 08:50-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Buiucani: str. Alexandru Donici 5A parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Alba Iulia 77, 77/3 parțial, în intervalul de timp între 11:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: or. Durleşti: str. 27 August, Bisericii, Boris Zavatin, Chimistilor, Cireşului, Dacilor, Dacilor str-la, Durleşti, George Coşbuc, Hirtoape, Junimii, Mihail Sadoveanu, Nicolae Sulac, Sfîntul Gheorghe, Sfîntul Gheorghe 2 str-la, Ştefan Vodă, Trandafirilor, Trandafirilor str-la, Tudor Vladimirescu parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Mihail Sadoveanu 40, Bucovinei 3, 9999 parțial, în intervalul de timp între 09:50-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Mihail Sadoveanu 40, Nicolae Sulac 36 parțial, în intervalul de timp între 10:15-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Uzinelor 209/1, Valeriu Dumbarava 1, 2-8, 13/1, 17 parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci: com. Bubuieci: str. Alecu Russo, Alexandru Donici, Andrei Doga, Apostol Veniamin, Bubueci sat, Bucovina de Nord, Burebista, Busuiocului, Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Dumbravei, Eugen Doga, Fierarilor, Florilor, Grigore Vieru, Igor Vieru, Independenţei, Ioan Botezătorul, Izvoarelor, Lalelelor, Lemnarului, Mănăstirea Humorului, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Miron Costin, Mitropolit Dosoftei, Nouă, Pietrarilor, Poieniţei, Salcîmilor, Serelor, Sfintul Nicolae, Sfîntul Andrei, Sfîntul Arhanghel Mihail, Sfîntul David, Sfîntul Gheorghe, Sfîntul Vasile, Tudor Bubuiog, Valea Iazului, Valeriu Cupcea, Valeriu Dumbrava, Veronica Micle, Victoriei, Zidarilor parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti: com. Budești: str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, Budești, Chișinăului, Primăverii str-la, Țărînii str-la parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:20 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni: com. Stăuceni: str. Alexei Mateevici, Gratiesti, Livezilor, Nistreană, Păcii, Petru Rareş, Stăuceni sat, Studentilor, Tineretului, Vierilor parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

com. Stăuceni: str. Bucovina, Ilie Fulga, Moldoviţa, Nicolae Sulac, Speranţei, Stăuceni sat, Teilor parțial, în intervalul de timp între 09:50-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

com. Stăuceni: str. Ave Maria, Bucovina, Ilie Fulga, Nicolae Sulac, Speranţei, Stăuceni sat, Stejarilor, Teilor, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 10:15-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Anenii Noi: s. Bulboaca: str. Alexandru Dimo, Bulboaca, Cosmonauţilor, Cucoarelor, Dacia, Livezilor, Neguţe, Nicolae Dimo, Prieteniei , Serghei Lazo, Trandafirilor, Uzinelor, Victoriei , Viilor parțial, în intervalul de timp între 08:40-16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Cahul: or. Cahul: Vulcăneşti şos., s. Lebedenco, s. Ursoaia: str. Felix Dzerjinski, Molodeojnaia, Sadovaea, Ursoaia parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Cahul: str. Mihai Viteazul, Muncii, Vulcăneşti şos., s. Crihana Veche: str. Crihana Veche 1, 130, 140, s. Lebedenco, s. Pelinei: str. Pelinei 9753 parțial, în intervalul de timp între 08:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Cahul: str. Salcîmilor 9046, s. Roşu: str. 31 August 1989, Alexandru cel Bun, Bisericii, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Dimitrie Cantemir, Independenței, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mitropolit Dosoftei, Nicolae Sulac, Roşu, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Cotihana: str. Cotihana 44, 100, 9003, 9723, 9988 parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cotihana parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:30 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Văleni: str. Ștefan cel Mare și Sfînt, s.Văleni parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Cantemir: s. Lingura, s. Tartaul parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Comrat (UTA Găgăuzia): or. Comrat: str. 200 Let Comratu, Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin str-la, Alexei Şciusev, Anton Cehov str-la, Barladeana, Boris Glavan str-la, Briulova, Cernîşevski, Ciachira, Cikalov, Comsomoliscaea, Coroleva, Cozeriuca, Cutuzova, D.Caracebana, Dobrovolski, Dorojnîi str-la, Dumitru Caraciobanu, Dunaeva, Galaţan, Gavrilov, Gheorghi Jucov, Gheorghi Jucov str-la, Gherasimov, Iurie Gagarin, Lenin, Macarenco, Macarenco str-la, Mavrodi, Mavrodi str-la, Mihail Tuhacevski, Molodejnîi str-la, N.Krupskaea, Nevski, Nicolai Gogol, Novaea, Novîi str-la, Odesa, Osipenko, Ostrovscogo, Osvobojdenie, Paţaev, Paţaeva, Pobeda, Polevaea, Rocosovscogo, S.Saviţcoi, Sadovaea, Serghei Esenin, Sportivă, Stepnaea, Suvorov, Şcolinaea str-la, Taras Şevcenco, Taras Şevcenco str-la, Tretiakov, Valentina Tereşcova, Zapadnaea, Zlatova parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:20 pentru manevre operative de scurtă durata

or. Comrat: str. Alexandr Puşkin, Boris Glavan str-la, Cikalov, Cozeriuca, Cutuzova, Dorojnîi str-la, Dunaeva, Gavrilov, Gherasimov, Macarenco, Macarenco str-la, Mavrodi, Mavrodi str-la, Moldova, Molodejnaea, Molodejnîi str-la, Muraviov, Nevski, Nicolai Gogol, Osipenko, Ostrovscogo, Rocosovscogo, S.Saviţcoi, Suvorov, Taras Şevcenco, Valentina Tereşcova, Zoia Kosmodemianskaea str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Beşghioz: str. Irîşcova, Iurie Gagarin, Orehovaea, s. Tomai: str. Tomai 9004, s. Tvardiţa: str. 28 Iunie, Ciapaeva, Comsomoliscaea, Dimitrova, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Miciurin, Mihail Frunze, Mira, Nikolai Vatutin, Novaea, Octeabriscaea, Polevaea, Sadovaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Tvardiţa, Vasil Levschi parțial, în intervalul de timp între 08:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Chiriet-Lunga: str. Cutvevici, Engels, Karl Marx, Lenin parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Congaz: str. Cosmonăuților, Leonov, Nikolaev, Serghei Koroliov, Vasilii Ceapaev parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Copceac: str. 8 Martie, Alexandr Puşkin, Calinina, Chirov, Cutuzova, Dimitrova, Dimitrova str-la, Gagauzscaea, N.Krupskaea, Nicolai Pirogov, Pobedî, Rodaca, Copceac, Suvorova, Şciusev Alexei parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Călăraşi: or. Călăraşi: str. Alexandr Puşkin 1 str-la, Alexandr Puşkin 2 str-la, Codrilor, Ion Creangă, Ion Creangă 1 str-la, Ion Creangă 3 str-la, Stejarului, Vasile Alecsandri, 1 Mai, s. Tuzara: str. Tuzara 9017 ( cons. noncasnic), s. Vatamaneasa: str. Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin 1 str-la, Alexandr Puşkin 2 str-la, Codrilor, Drujbî, Ion Creangă, Ion Creangă 1 str-la, Ion Creangă 2 str-la, Lesnaea, Mihai Eminescu, Novoselov, Stejarului, Vasile Alecsandri, Vatamaneasa parțial, în intervalul de timp între 09:50-16:50 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Călăraşi: str. Alexandru cel Bun, Alexei Şciusev, Bojole, Elineţchii, Leonida Lari, Podiş, Podiş 2 str-la, Samson Şleahu, Ştefan cel Mare şi Sfînt, s. Frumoasa, s. Nişcani, s. Parcani: str. Parcani, Viilor, 31 August, s. Răciula: str. Hotin, Mihai Eminescu, Plopilor, Răciula, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Trandafirilor, s. Volcineţ parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Parcani parțial, în intervalul de timp între 09:20-16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Răciula: str. Mihai Eminescu, Plopilor, Răciula, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Trandafirilor, Tudosie Stratan parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Căuşeni: s. Tocuz: str. D.Cantemir, Dacia, Tocuz, Zorilor parțial, în intervalul de timp între 08:00-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Săiţi parțial, în intervalul de timp între 08:00-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Baimaclia: str. Baimaclia 659, s. Taraclia: str. 31 August 1989, AlexeiMateevici, Alexei Mateevici, Batîrului, Cainarului, Cîmpiilor, Dacia, Dimitrie Cantemir, Doinelor, Emil Loteanu, Gagarin, Ion Creangă, Ion Guţu, Livezilor, Mihai Viteazul, Mihail Frunze, Păcii, Prieteniei, Serghei Lazo, Sfatul Tarii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Taraclia, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 08:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Taraclia: str. 31 August 1989 , Alexei Mateevici, Alexei Mateevici, Batîrului, Cainarului , Cîmpiilor, Dimitrie Cantemir, Doinelor , Emil Loteanu, Gagarin, Ion Creangă, Ion Guţu, Livezilor , Mihai Viteazul, Mihail Frunze, Păcii, Prieteniei , Serghei Lazo, Sfatul Tarii , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Taraclia parțial, în intervalul de timp între 09:50-17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Sălcuţa: str. Mioriţa, Sălcuţa parțial, în intervalul de timp între 09:00-12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Cimişlia: s. Gura Galbenei: str. Gura Galbenei, Ion Creangă, Mihail Frunze, Sfîntul Gheorghe parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Criuleni: s. Holercani parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:00-18:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Hruşova: str. Hruşova, Lămîiţei, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 13:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Paşcani: str. Paşcani, Sfîntul Dumitru parțial, în intervalul de timp între 13:00-18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Hînceşti: or. Hînceşti: str. Constantin Stamati, Ion Iachir, Mănăstirea Căpriana, Mihai Viteazul, Mitropolit Varlaam, Petru Rareş, Putna, Sleahul Meresenilor, Studentilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Teilor, Vatra str-la parțial, în intervalul de timp între 16:10-17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Bujor parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Oneşti parțial, în intervalul de timp între 10:00-11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Negrea parțial, în intervalul de timp între 08:30-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Şipoteni: str. Izvoarelor, Şipoteni, Tinereţei, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Mingir: str. Alecu Russo, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Braşoveanu, Chiţeni, Constantin Stere, Eroilor, Gheorghe Asachi, Grigore Vieru, Ioan Vodă, Livezilor, Mihai Viteazul, Mingir, Salcîmilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:40-17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Ialoveni: s. Suruceni: str. Chiliei, Dealul Şleahului, Suruceni, Ştefan cel Mare parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Malcoci: str. Alexandru cel Bun, Ion Druţă, Malcoci, Ştefan cel Mare parțial, în intervalul de timp între 09:40-17:40 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Cărbuna parțial, în intervalul de timp între 10:00-18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Costeşti: str. 3 Furnicarul, Baştina, Botna, Costeşti, D.Sihastru, Furnicarului Str, Păcii, Unirii , Unirii 1 str-la, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:40-17:40 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Leova: s. Tomai parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Orhei: or. Orhei: str. Unirii parțial, în intervalul de timp între 08:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Bolohan parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Teleşeu parțial, în intervalul de timp între 09:00-21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Ciocîlteni parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Isacova parțial, în intervalul de timp între 09:20-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Mitoc: str. Mitoc 1500, 9036 parțial, în intervalul de timp între 08:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Peresecina: str. Alexandr Puşkin, Alexandru Donici str-la, Cosmonauţilor, Docuciaev, Mihai Eminescu, Petru Rareş, Peresecina parțial, în intervalul de timp între 09:00-21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Step-Soci: str. Miciurin, Stepi-Socii, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Străşeni: or. Străşeni: str. Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Trei Ierarhi parțial, în intervalul de timp între 09:30-21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Pănăşeşti parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Pănăşeşti parțial, în intervalul de timp între 13:30-18:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Lupa-Recea parțial, în intervalul de timp între 09:30-21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Sadova: str. Alecu Russo, Ion Creangă, Memoriei, Mihai Eminescu, Sadova, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Ştefan Vodă: or. Ştefan-Vodă: str. Livezilor, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 08:45-11:45 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Volintiri: str. Basarbeană, Ciuşmelei, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:15-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Feşteliţa: str. Dumitru Postolachi, Festelita parțial, în intervalul de timp între 09:15-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Răscăieţi: str. Fontannaea, Rascaieti, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:45 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Răscăieţi: str. Mira, Molodejnaea, Sovetscaea parțial, în intervalul de timp între 13:00-15:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Olăneşti: str. Alexandru cel Bun, Mihai Eminescu, Olăneşti, Trandafirilor, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 15:30-17:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Răscăieţi: str. 353 Diviziea, Biriucova, Biruinţa, Dneprodzerjinscaea, Fontannaea, Nistreană, Mira, Molodejnaea, Rascaiet, Sputnica, Suvorovo, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

