Deconectări programate de lumină, pentru 29 iunie

or. Vulcăneşti: str. 20 Siezda, 26 Siezda, 28 Iunie, 28 Iunie str-la, 40 Let Octeabrea, 40 Let Octeabrea str-la, Alexandr Puşkin, Boris Glavan, Bugeacului, Calinina, Calinina str-la, Chirov, Comarova, Crutaia str-la, Dunaevscogo, Energheticov, Energheticov str-la, Enghels, Fiodor Tolbuhin, Fiodor Tolbuhin str-la, Gherţena, Gherţena str-la, Glinchi, Gonciarova, Gospitalinîi str-la, Iubileinaea, Iujnaea, Iujnîi str-la, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Lenin, Lev Tolstoi, Lev Tolstoi str-la, Maxim Gorki, Miciurin, Mira, Molodejnaea, Naberejnaea, Nicolai Gogol, Nicutova, Nicutova str-la, Novoselova, Ogorodnaea, Oleg Coşevoi, Pesceanaea, Pionerscaea, Plotnicova, Plotnicova str-la, Pobedî, Popova, R.Liucsemburg, R.Liucsemburg str-la, Repina str-la, Repnina, Sov.Armii, Sov.Moldavii, Sovetskaia Moldavia str-la, st.Vulcanesti, Stroitelinîi str-la, Suvorova, Svetlaea, Şciorsa, Şt Beda, Ştefana Beda, Vasilii Jukovski, Vasilii Jukovski str-la, Vinogradnaea, Voronţova, Voroşilov, Voroşilov str-la, stanția Vulcăneşti: str. Corolenco 4-6, Vulcăneşti st. 1, 5, 9, 9019, 9023/3, 9028 ( cons.noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 08:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cişmichioi : str. Lenin 9075 ( cons.noncasnic) parțial, în intervalul de timp între 08:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, Drujba, Molodejnaea, Sadovaea, Serghei Kirov parțial, în intervalul de timp între 09:30-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Joltai: str. Maxim Gorki, Mihail Frunze parțial, în intervalul de timp între 09:30-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Dezghingea: str. Calinina, Chirov str-la, Crîjanovscogo, Cuibîşeva, Cuprina str-la, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenin, Mojaiscogo, Mojaisk str-la, Nicolaeva, Nicolai Nekrasov, Osipenko, Popova, Popova str-la, Dezginja, Sportivă, Suvorova, Taras Şevcenco, Vinogradnîi str-la parțial, în intervalul de timp între 10:30-15:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Bugeac: str.Stanţionnaea, s. Dezghingea: str. Bogdan Hmelniţki, Calinina, Chirov str-la, Crîjanovscogo, Cuibîşeva, Cuprina, Cuprina str-la, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenin, Meresiev, Mojaiscogo, Mojaisk str-la, Nevski, Nicolaeva, Nicolai Nekrasov, Osipenko, Ostrovscogo str-la, Popova, Popova str-la, s.Dezginja, Sportivă, Suvorova, Taras Şevcenco, Vinogradnîi str-la, Zoia Kosmodemianskaea parțial, în intervalul de timp între 10:30-15:30 pentru manevre operative de scurtă durata