Deconectări de lumină programate pentru vineri, 22 ianuarie

or. Durleşti 999 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:52 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Comrat: str. Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin str-la, Comsomoliscaea, Cozeriuca, Gavrilov, Lenin, Nicolai Gogol, Osvobojdenie, Şcolinaea str-la, Taras Şevcenco str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Congazcic: str. Serghei Lazo , Serghei Lazo, Şcolinaea, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Căușeni: str. Constantin Negruzzi, Iurie Gagarin, Livezilor, Mihai Eminescu bd., Sadoveanu Mihail, Stere Constantin parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Sălcuța parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Zaim: str. Alexei Mateevici, Zaim , Dosoftei, Ion Creanga parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 17:00 pentru conectarea consumatorului nou

or. Hîncești: str. Alexandru Lăpuşneanu, Alexei Mateevici, Dragoş Vodă, Ion Soltîs, Miciurin , Mihail Frunze, Mihalcea Hîncu, Nicolae Testemiţeanu, Sergiu Caşu, Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 11:15 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric or. Hîncești: str. Mihai Kogălniceanu, Cimisliei şos. parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru conectarea clienţilor noi s. Anini 9006 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Lăpuşna parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sărata-Galbena: str. Agarina, Grădinilor, Grigore Cotovschi, Hînceşti, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Mihai Viteazul, Mihail Frunze, Naberejnaea, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Sărata-Galbena: str. Boris Glavan, Criucova, Hînceşti, Matrosov, Mihail Frunze, Mihail Sadoveanu, Nikolai Vatutin, Octeabriscaea parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ciuciuleni: str. Scafaru, Ciuciuleni , Alexandru Donici parțial, în intervalul de timp între 13:15 - 15:15 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric s. Ciuciuleni: str. Vasile Guma, Tudor Chiriac, Ciuciuleni, Sfîntul Nicolae parțial, în intervalul de timp între 15:50 - 17:05 pentr lucrări de reparație a echipamentului electric

or. Leova: str. Cahului, Independenţei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Leova: str. Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Donici, Alexandru Marinescu, Alexandru Vlăhuţă, Alexei Mateevici, Alexei Şciusev, Aurel Vlaicu, Aviatorilor, Barbu Lăutaru, Basarabeanca, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Boldeşti-Scaieni , Boris Glavan, Burebista, Cahului, Ciprian Porumbescu, Cîmpiilor, Columna, Constantin Negruzzi, Constantin Negruzzi str-la, Constantin Stamati, Constantin Stere, Constructorilor, Dacia, Decebal, Decebal str-la, Dimitrie Cantemir, Doina, Doina str-la, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Dragoş Vodă, Dudnic, Florilor, Frumuşica, Gheorghe Asachi, Gheorghe Coşbuc, Gheorghe Coşbuc str-la, Gheorghe Meniuc, Gheorghe Meniuc str-la, Grănicerilor, Gribova, Grigore Ureche, Grigore Ureche str-la, Horelor, Independenţei, Ioan Vodă, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale , Ion Neculce, Ion Soltîs, Ion Soltîs str-la, Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Izvoarelor, Lacului, Leova Or., Lev Tolstoi, Livezilor, Liviu Damian, Liviu Deleanu, Liviu Rebreanu, Luceafărul, Maria Cibotari, Maria Drăgan, Matei Basarab, Maxim Gorki, Mendeleev, Mendeleev str-la, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihai Kogălniceanu str-la, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Mihalcea Hîncu, Mioriţa, Mircea cel Bătrîn, Miron Costin, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Dosoftei str-la, Mitropolit Petru Movilă, Mitropolit Varlaam, Muşatinilor, Nicolae Iorga, Nicolae Milescu Spătaru, Nucarilor, Petru Rareş, Petru Zadnipru, Podul De Flori, Prieteniei, Pruteanu Constantin, Renaşterii, Rozaliea, Stepelor, Suvorov, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga, Tighicianului, Tineretului, Tudor Arghezi, Unirii, Valeriu Cupcea, Valul lui Traian, Valul lui Traian str-la, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Vatlina, Victor Crăcescu str-la, Victoria, Zona de odihnă, 31 August 1989 parțial, în intervalul de timp înintervalul de timp între 01:00 - 05:00 pentru întreruperi de manevră cu o durată de până la 10 minute

s. Sîrma parțial, în intervalul de timp înintervalul de timp între 01:00 - 05:00 pentru întreruperi de manevră cu o durată de până la 10 minute

s. Tochile-Răducani parțial, în intervalul de timp înintervalul de timp între 01:00 - 05:00 pentru întreruperi de manevră cu o durată de până la 10 minute