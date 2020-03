Deconectări de lumină, programate pentru 9 martie

str. A. Șciusev 96, 99, 100, 101, București 9999, C. Stere 999, M. Cibotari 6, 8A, Mihai Kogălniceanu 70, 76, N. Iorga 18, în intervalul de timp între 08:00 - 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Cricova: str. Burebista, Chişinăului, Cricova , Florilor, Luceafărul, Mircea cel Bătrîn, Nucarilor, Petru Ungureanu, Serghei Lazo , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Vasile Alecsandri, Voievozilor parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Basarabeasca: str. Voczalinaia, L. Tolstoi, Gr. Cotovskii parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 14:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor or. Basarabeasca: str. Karl Marx, Octeabriscaea, 28 Iunie parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Abaclia: str. Ion Secrieru, Lev Tolstoi, Moldova, Abaclia , Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

or. Ceadîr-Lunga: str. Bugeacului, I. Turghenev, S. Kirov parțial, în intervalul de timp între 14:00 – 17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice

or. Vulcănești: str. 50 Let Octeabrea, Cahul, Cosmonavtov, Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi str-la, Humi str-la, Lenin, Mihail Frunze, Polevaea, Rumeanţeva, Sportivnîi str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Dezghingea: str. Budionnîi, Carl Marx, Enghels, Lenin, Nicolai Gogol parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Svetlîi: str. Lenin parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor