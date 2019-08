Deconectări de lumină, programate pentru 21 august

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. „Red Union Fenosa" S.A. anunţă că miercuri, 21 august 2019, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos:

str. Burebista 2-36, 9999, Cetatea Albă 143, 168, 170, dante 6-36, 7-27, Danubius 37, Ion Vasilenco 1, Muncești 356, 358, 336/1, str-la 2 Muncești 4, 8, 10, 12, Sarmizegetusa 72, 72/1, 74, 74/1, 76, 80, 82, 82/1, 109, str-la Stejăreni 4 , în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. V. Coroban 1-39, 2-32, N. Bălcescu 1-23, 2-32, Suceava 151, 152, 154/1, 154/2, Sucevita 11/1, 11A, 13, 15, 20, Virtuții 1-13, 2-6, în intervalul de timp între 08:30 - 17:00 pentru reparația părții constructive a PT 567str. Calea Ieșilor 51/2, 55, 55/2, 61/1, Călărași 78, Drumul Crucii 123, 123A, Țărînii 107, 107/2, 128A, 99, 95 , în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. A. Corobceanu 10, S. Lazo 36, Sfatul Țării 37, 39, Ștefan Cel Mare 105 , în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Piața Unirii Principatelor 1 scara 1, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electricestr. Paris 53/2, în intervalul de timp între 09:00 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Onisifor Ghibu 9, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Livădarilor, Otradnii 2 str-la, Prepeliţei, Schinoasa -Deal, Schinoasa-Deal 1 str-la, Schinoasa-Deal 2 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. M. Sadoveanu 21-25, 22-24, 9999 parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Uzinelor 47, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrices. Budești: str. Budeşti, Chişinăului, Drumul Viilor, Maria Cibotari, Mihai Eminescu , Mitropolit Varlaam, Şcolii parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Colonița: str. Basarabiei, Calea Basarabiei, Calea Strămoşilor, Ciprian Porumbescu, Coloniţa, Doina Şi Ion Aldea Teodorovici , Fîntîna lui Radu, Ion Vatamanu, Lidia Istrati, Matei Basarab, Meşterul Manole , Mioriţa, Petru Rareş, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Teilor, Valea Raiului parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorstr. Alexandru Plămădeală , Constantin Stere, Gribov, Ioan Vodă, Mioriţa, Veronica Micle, Vladimir Maiacovski, Vladimir Maiacovski str-la parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Chirca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Humuleşti: str. Bubuieci , Chişinăului, George Coşbuc, Humuleşti, Lidia Istrati, parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Maximovca: str. Chişinăului, Maximovca , Sportivă, Şcolii parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Speia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Speia: str. Ștefan-Vodă, Speia parțial, în intervalul de timp între 14:30 - 17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Slobozia Mare: str. Ștefan Cel Mare, Lenin str-la, Ulița Mare, Petru Rareș, Comsomoliscaea, Sfatul Țării parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Coștangalia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrices. Alexandrovca , s. Ghioltosu , s. Gotești , s. Hîrtop, s. Plopi , s. Stoianovca , s. Taraclia , s. Țiganca Țiganca Nouă parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Baimaclia , s. Cîșla, s. Suhat parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorstr. 60 Let Octeabrea, Alexandr Puşkin, Cuibîşeva, Dimitrie Cantemir , Dimitrov, Dimo str-la, Dnestrovsk, Dnestrovsk str-la, Docuciaeva, Dostoevski, Gavrilov, Grigore Cotovschi, Ion Soltîs str-la, Iujnîi str-la, Kiev, Komarov, Lenin, Malinovschi, Moscova, Pobeda, Pocrîşchina, Pocrîşchina str-la, Rîleeva, Sofia Kovalevskaea, Şueanţeva, Varnenscaea, Vladimir Maiacovski parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerieneor. Vulcănești: str. Sov.Moldavii, Sovetskaia Moldavia str-la, Şciorsa parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Congaz: str. Alexandr Puşkin, Cebanova, Grigore Cotovschi, Kalinin, Lev Tolstoi, Mihai Gazi, Molodejnaea, Polevaea, Serghei Lazo, Voroşilov parțial, în intervalul de timp între 13:30 - 14:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Cazaclia: str. Ogorodnaea, Lenin parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrices.Gaidar: str. 40 let Octeabrea, 50 let Moldavii, A- Gaidar î, Alexandr Puşkin, Andropova, Chirov , Colhoznaea, Cutuzova, Cutuzova str-la, Drujba , Gaidar, Gherman Titov str-la, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Maxim Gorki, Nicolai Nekrasov, Novaea, Sadovaea, Serghei Lazo, Serghei Kirov str-la, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorova, Şcolinaea, Zarecinaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Copceac: str. 1 Mai, 28 Iunie, B.Eanacoglo, Boris Glavan, Ciachira, Iurie Gagarin, Lenin, Mihail Frunze, Mira, Sadovaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Bravicea parțial, în intervalul de timp între 10:05 – 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Cîrnățeni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Sălcuța parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Constantinovca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Zaim parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Opaci parțial, în intervalul de timp între 11:30 - 15:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Cîrnățeni Noi parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Ivanovca Nouă parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Ecaterinovca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Bașcalia: str. Ion Creangă, Mihai Eminescu. Bascalia , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt , Victoria parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Mașcăuți parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Cărpineni: str. 1 Iunie, Anton Cehov, Boris Glavan, Codrilor, Comsomoliscaea, Corciaghina, Cuibîşeva, Doina, Fodor Sergiu, Gemenilor, Gospitalinaea, Grigore Cotovschi, Independenţei , Ioana Iakir, Iurie Gagarin, Lăpuşniţa , Leovscaea, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Morii, Morozova, Pobeda, Rădi, Serghei Lazo, Stepnaea, Sverdlova, Ştefan Vodă, Zorile parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Mingir parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Sărata Galbenă: str. Grădinilor, Iurie Gagarin, Pervomaiscaea, Stepnaea, Zoia Kosmodemianskaea, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Cioara parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 16:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluistr. Alexandru cel Bun, Braşov, Brăila , Constanţa, Mihail Frunze, Păcii, Prieteniei, Vlad Ţepeş parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Suruceni parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Ruseștii Noi parțial, în intervalul de timp între 11:30 - 13:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Bardar: str. Alexandr Puşkin, Aurel David Bardar , Pinilor, Vasile Alecsandri, parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Pojăreni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricor. Iargara: str. Mehanizatorov, Păcii, Zelionaia, 27 august parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorstr. Alexandru cel Bun parțial, în intervalul de timp între 08:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Valea- Trestieni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Pohrebeni parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Neculăieuca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Micăuţi parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Gornoe , s. Micăuţi parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Chirianca , s. Voinova parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 20:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Căplani: str. Mihail Frunze, Svoboda parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerieneor. Tvardița: str. Mira, Ciapaeva parțial, în intervalul de timp între 15:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Valea Perjei: str. Grogori Cotoschi, Iubileinaea, Pobedî, Serghei Lazo, Dimitrova parțial, în intervalul de timp între 13:30 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Aluatu: str. Mihail Frunze, Sadovaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienePentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.